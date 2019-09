Stefano De Martino in tv e Belen si scioglie in una dolce dichiarazione (Foto)

Un bel debutto ieri sera per Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile e durante la messa in onda del programma non poteva mancare la discreta presenza di Belen Rodriguez (foto). Non è il primo debutto in tv per Stefano ma in passato davanti al piccolo schermo da casa a seguirlo c’era solo il piccolo Santiago, o meglio Belen non poteva sbilanciarsi. Questa volta invece dolcissima è arrivata la dichiarazione su Instagram. La showgirl argentina ha tifato per suo marito dal primo istante, non ha perso una parola del conduttore napoletano e dopo avere pubblicizzato in più post Stasera tutto è possibile ha sostenuto e si è lasciata incantare da Stefano. Tra i telespettatori di ieri sera su Rai 2 l’innamoratissima moglie.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI BELEN A STEFANO DE MARTINO DURANTE STASERA TUTTO E’ POSSIBILE

Da quando sono tornati insieme Belen e Stefano tutto è più semplice e anche le parole che usa la Rodriguez lo sono. Sintonizzata su Rai Due ha postato più storie Instagram. “Sei bello e bravo tu!” ha scritto mostrando lo scatto che vede Stefano De Martino sul palco al comando del programma che era di Amadeus. Camicia bianca con maniche arrotolate, cravatta e pantaloni neri, Stefano non si può negare sia bellissimo e a suo agio già dalla prima puntata.

Primo giorno di scuola dolcissimo per il piccolo Santiago accompagnato come sempre da mamma e papà





Sono felici i coniugi De Martino, sono tornati insieme questa estate e un po’ alla volta hanno mostrato a tutti il loro amore ma adesso finite le vacanze è il momento per dimostrare anche altro. La Rai sta puntando molto sull’ex alunno di Amici e sua moglie non può che sostenerlo, orgogliosa di quanto sia cresciuto e magari consapevoli entrambi degli errori fatti in passato.