Chi l’ha visto stasera novità sul caso Marco Vannini: c’è un altro fascicolo segreto su Ciontoli?

Si torna a parlare del caso Marco Vannini nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 25 settembre 2019. Sono passati 4 anni dal giorno in cui Marco è stato ucciso nella casa di Ladispoli, la villetta della famiglia Ciontoli dove stava passando la serata in compagnia della sua fidanzata Martina. In casa c’erano anche Antonio Ciontoli, il solo a esser stato accusato dell’omicidio vero e proprio, sua moglie, suo figlio Federico e la fidanzata Viola. Due gradi di giudizio nel corso del processo per la morte di Marco. E nel secondo grado una condanna ridotta per il Ciontoli, solo 5 anni per l’omicidio d Marco. I genitori del ragazzo cercano ancora la verità e non riescono a darsi pace per quello che è successo. Nella puntata di Chi l’ha visto in onda oggi saranno ascoltate le loro parole ma non solo. Nel comunicato stampa relativo alla puntata di Chi l’ha visto in onda questa sera, vengono annunciate anche delle novità che riguardano Antonio Ciontoli.

CHI L’HA VISTO I CASI DI OGGI: LE ULTIME NOTIZIE SULL’OMICIDIO DI MARCO VANNINI

Ci sarebbero delle novità nelle indagini, che però non riguardano propriamente la morte di Marco. Leggiamo il comunicato ufficiale della Rai in merito alla puntata di oggi di Chi l’ha visto.

Spunta un misterioso fascicolo su Antonio Ciontoli, che sarebbe stato custodito nella caserma dei carabinieri di Ladispoli, in cui si ipotizza un reato nei confronti di una prostituta. Esiste davvero questo fascicolo? Chi ne era a conoscenza? Perché viene tirato fuori solo adesso?

Il caso di Marco non sarà il solo a essere trattato nella puntata. Dopo la battaglia di “Chi l’ha visto?” che per primo aveva mostrato, attraverso le videocamere di sorveglianza, come era stata prelevata e portata via dalla sua famiglia, da assistenti sociali e poliziotti presentatisi come operatori dell’Enpa (Ente protezione animali), torna a casa la bambina Maria (nome di fantasia). La gioia della piccola che abbraccia anche la commossa inviata di “Chi l’ha visto?”. I genitori raccontano come hanno vinto la loro battaglia.

In diretta su Rai 3 poi gli appelli per le persone scomparse con le richieste di aiuto delle famiglie che hanno bisogno del pubblico del programma sempre fondamentale.