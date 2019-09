Stasera in tv 26 settembre 2019 Un passo dal cielo 5, Eurogames e Nessuno mi può giudicare

Cosa va in onda stasera in tv 26 settembre 2019? I programmi tv del giovedì sera iniziano su Rai 1 con la fiction Un passo dal cielo 5 e una nuova puntata mentre Canale 5 manda in campo Ilary Blasi e Alvin con Eurogames. Tra i programmi in tv di questa sera anche No non è la BBC con Renzo Arbore, il film Destini incrociati, Paolo Del Debbio con il suo Dritto e Rovescio e inoltre il film Nessuno mi può giudicare con Paola Cortellesi e Raoul Bova. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi tv di stasera giovedì 26 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Un passo dal cielo 5. Alle 21:25 in prima tv la fiction diretta da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli– Ferite profonde – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è No non è la BBC. Alle 21:05 Renzo Arbore ripercorre la carriera di Gianni Boncompagni. Tra le testimonianze che omaggiano il regista non mancano quelle di Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Lucia Ocone e Giancarlo Magalli – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Destini incrociati. Alle 21:25 il film diretto da Sydney Pollack del 1999, con Harrison Ford, Kristin Scott Thomas – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 26 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Eurogames. Seconda puntata con Ilary Blasi e Alvin per la nuova sfida tra le nazioni europee – Consigliato no – Su Italia 1 c’è Bastille Day: Il colpo del secolo. Alle 21:20 il film diretto da James Watkins del 2016, con Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly, José Garcia – Consigliato no – Su Rete 4 c’è Dritto e Rovescio. Alle 21:30 una nuova puntata con Paolo Del Debbio che apre con l’intervista a Giorgia Meloni proseguendo con la tassa sulle merendine, il clima e ancora attualità e politica – Consigliato sì

Su La7 c’è PiazzaPulita. Alle 21:15 un nuovo appuntamento anche con Corrado Formigli tra attualità e politica – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Nessuno mi può giudicare. Alle 21:30 il film diretto da Massimiliano Bruno del 2010, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo – Consigliato sì – Su Nove c’è Enjoy. Alle 21:25 Peter Gomez e il racconto sul consumo delle droghe – Consigliato sì