Da noi a Ruota Libera ospiti e anticipazioni del 29 settembre 2019

Dopo l’ottimo esordio della scorsa domenica, Francesca Fialdini torna in onda il 29 settembre 2019 con la seconda puntata di Da noi…A Ruota libera. Un titolo complicato per un programma invece che non ci è sembrato particolarmente complesso, anzi. La Fialdini nella breve presentazione fatta da Mara Venier ci aveva presentato il suo programma come qualcosa di diverso ma la sensazione che sia un mix di cose già viste, è costante. Nulla di così distante da Domenica IN e nulla di così diverso da La prima volta in onda lo scorso anno su Rai 1. Il pubblico però sembra aver apprezzato il nuovo contenitore di Rai 1 che parte tra l’altro in sovrapposizione con Domenica Live ( e la scorsa domenica la vittoria è andata proprio a Francesca Fialdini che ha sconfitto la d’Urso).

Diamo in ogni caso tempo alla conduttrice per trovare una chiave di lettura che ci convinca, siamo solo all’inizio e con il tempo di certo si può migliorare. Torniamo invece alle anticipazioni di questa seconda puntata: che cosa accadrà nel secondo appuntamento ?

DA NOI A RUOTA LIBERA ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA: OSPITI DEL 29 SETTEMBRE 2019

Ospite della puntata Paola Turci, che racconta la sua storia senza filtro, la sua famiglia, la sua idea di femminismo e femminilità. La cantante parla anche della collega Emma Marrone, della sua forza, del suo grande cuore.

A seguire, in studio avverrà il toccante incontro tra Paola e Veronica, le due sorelle che la scorsa settimana hanno lanciato in onda un appello per ritrovare il fratello Luca. Il ragazzo, dopo aver visto il programma ha contattato la redazione per abbracciare per la prima volta le sue sorelle.

Ospiti di “Da noi…A Ruota Libera” anche The Sin Sisters Company: un gruppo di donne, o meglio una vera e propria “sorellanza”, che all’interno di un laboratorio stabile si occupa di burlesque e femminilità. Tutto con grande ironia e leggerezza e tanto amore per questo genere di spettacolo. Con le Sin Sisters sarà presente in studio anche Justine Mattera.

Appuntamento a domani alle 17,35 su Rai 1.