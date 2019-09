Elisa Di Francisca a Verissimo il suo album di nozze e il desiderio di una figlia femmina (Foto)

Tantissimi gli ospiti di Silvia Toffanin oggi a Verissimo e tra i tanti c’è anche Elisa Di Francisca, da sola in studio a parlare del suo matrimonio, delle Olimpiadi e del desiderio di avere un altro figlio, magari femmina (foto). Suo marito emozionato quanto lei nel guardare le immagini del matrimonio la osserva tra il pubblico. Dopo quattro anni d’amore e la nascita del dolcissimo Ettore sono arrivate le nozze per Elisa Di Francisca e Ivan Villa e a Verissimo l’album di nozze è pieno di sguardi, abbracci, tenerezze. Il papà di Elisa dolcissimo quando l’ha accompagnata all’altare e la campionessa racconta che il loro rapporto è mutato negli anni e che vederlo poi così dolce il giorno delle nozze è stato molto emozionante. Nelle immagini c’è anche sua suocera, in rosso, felice per suo figlio: “Amiamo la stessa persona e vederla così felice anche durante la consegna del bouquet… sfatiamo questo mito, con le suocere non ci deve essere per forza un rapporto brutto ma ci può essere un rapporto bellissimo, si deve fare di tutto…”.

ELISA DI FRANCISCA DOPO LE NOZZE LE OLIMPIADI E POI UN ALTRO FIGLIO

Vorrebbe tanto allargare la famiglia, non se questo accadrà, deve prima convincere suo marito e poi lasciare fare alla natura ma se potesse scegliere vorrebbe una figlia femmina, avendo già un maschietto. Campionessa di scherma così tante volte che contare le sue medaglie è davvero lunga, pochi invece gli anni d’amore con il suo Ivan ma abbastanza per poter dire che è l’uomo della sia vita.

IL GIORNO DEL MATRIMONIO DI ELISA DI FRANCISCA E IVAN VILLA, DUE ABITI DA SPOSA

Così la schermitrice ha emozionato tutti ancora una volta mostrando le immagini del vestito da sposa più importante, quello indossato in chiesa, bianco, lungo con un velo ricamato che l’ha resa principessa per un giorno.