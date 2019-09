Il matrimonio di Elisa Di Francisca, due abiti da sposa per la campionessa e nozze a Ischia (Foto)

L’estate non è ancora finita e ci sono altre coppie vip come Elisa Di Francisca e Ivan Villa pronti a giurarsi amore eterno (foto). Nuovo matrimonio vip e questa volta il sì è andato in scena a Ischia e la campionessa di scherma ha optato per due abiti da sposa, come è ormai consuetudine per la maggior parte delle spose famose. Dopo 4 anni d’amore Elisa Di Francisca ha sposato l’autore e produttore televisivo e ovviamente accanto alla coppia c’era il loro piccolo Ettore, nato nel 2017. La Chiesa del Soccorso ha fatto da cornice al loro sì e poi tutti si sono spostati nella baia di San Montano per la cena a base di pesce. Non sono mancati i fuochi d’artificio e anche la tradizionale fazzolettata. Bellissima Elisa Di Francisco con i suoi due abiti da sposa molto diversi tra loro.

GLI ABITI DA SPOSA PER IL SI DI ELISA DI FRANCISCA

Stupenda la schermitrice che ha emozionato gli invitati entrando in chiesa con l’abito bianco, lungo, e impreziosito da un velo ricamato. Villa elegantissimo attendeva la sua Elisa all’altare, emozionato per il gran giorno. Al termine della messa tutti gli ospiti sul piazzale della chiesa con musica e mare e il meraviglioso tramonto.

Per il ricevimento cambio look e la Di Francisca ha tolto l’abito lungo e ha indossato un vestito corto, un pagliaccetto trasparente, delizioso. Tra gli invitati al matrimonio sulla splendida isola anche Giovanni Malagò e Raimondo Todaro. Ricorderete che Elisa e Raimondo sono stati una coppia a Ballando con le Stelle. In tanti hanno scattato foto agli sposi, immagini ricche di emozioni, scatti semplici che si aggiungono alle meravigliose foto della coppia nel loro giorno più importante. Anche questo sogno è stato coronato, auguri agli sposi!