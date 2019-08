Il matrimonio di Heidi Klum, la modella con l’abito da sposa bianco per il sì più romantico (Foto)

Matrimonio italiano per Heidi Klum e Tom Kaultiz ma la modella ha mostrato solo una foto del suo sì sullo yacht super lusso, poi poche altre foto durante i preparativi ma abbastanza per dire che è stata una cerimonia molto romantica (foto). La modella e il chitarrista dei Tokio Hotel hanno voluto un secondo matrimonio speciale mentre navigavano vicino Capri e non su una imbarcazione qualunque ma sul Cristina O che in passato è appartenuta ad Aristotele Onassis e che ha ospitato il ricevimento di nozze del principe Ranieri di Monaco e Grace Kelly. Fiori meravigliosi e tessuti per fare da cornice al dolce sì degli sposi che hanno scelto di indossare il bianco. “Lo abbiamo fatto. Signor e signora Kaulitz” ha commentato nella didascalia Heidi Klum aggiungendo tanti cuori rossi. La coppia è al settimo cielo ma in realtà si erano già sposati in gran segreto lo scorso 22 febbraio nel palazzo di giustizia di Beverly Hills.

HEIDI KLUM UN TUFFO PROIBITO E LO YACHT DA SOGNO PER LE NOZZE

Per cinque mesi la modella e il musicista hanno tenuto tutto nascosto, si sono goduti senza intrusioni la vita matrimoniale, poi hanno deciso di festeggiare con tutti ma non con la gente comune, niente foto per i curiosi, almeno per il momento.





A officiare le nozze il fratello di Ton, Bill Kaulitz. 46 anni lei e 29 lui, quanto durerà il tezo matrimonio di Heidi? Dopo Seal e Ric Pipino questo sarà l’amore per sempre? Anche Tom è già stato sposato, il sì a Ria Sommerfield dal 2015 al 2018, davvero fino a poco tempo prima del loro primo sì. Una curiosità, lo stesso yacht potete noleggiarlo per circa 400 mila euro a settimana. La coppia però adesso rischia una multa di 6 mila euro perché Heidi e Tom si sono concessi un bagno proibito, un tuffo nella splendida Grotta Azzurra, proprio come avevano già fatto un anno fa mostrando sempre tutto sui social.





Il matrimonio di Heidi Klum, la modella con l’abito da sposa bianco per il sì più romantico (Foto) ultima modifica: da