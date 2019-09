Federica Nargi e Alessandro Matri a Verissimo, il loro amore meraviglioso che emoziona (Foto)

Un amore perfetto per Ferderica Nargi e Alessandro Matri che a Verissimo insieme per la prima intervista di coppia hanno raccontato la loro storia (foto). Tutto perfetto tra loro ma non perché non ci siano litigi o problemi ma perché sono due persone semplici nonostante famose, perché si amano davvero e hanno costruito una famiglia bellissima. Silvia Toffanin a Verissimo è al settimo cielo per la loro presenza, Matri è così timido e riservato da non volere mai manifestare in pubblico le sue emozioni, i suoi sentimenti. Federica e Alessandro dopo dieci anni non sono ancora sposati e per il momento lui ci sta ancora pensando ma sa che un giorno le chiederà di diventare sua moglie. Tutto è iniziato quando erano giovanissimi, lui calciatore e la Nargi con il suo esordio a Striscia la notizia, aveva giurato mai con un calciatore ma poi ha ceduto. Lei travolgente, lui silenzioso ma hanno gli stessi occhi che brillano quando si guardano e quando vedono le immagini delle figlie sullo schermo.

FEDERICA NARGI E ALESSANDRO MATRI, UN MATRIMONIO CHE NON POTRA’ ESSERE INTIMO

Scherzano sulle nozze, la splendida showgirl vorrebbe anche subito ma si parla di una festa con tante persone perché hanno tanti amici e non possono deludere nessuno. Sono sinceri quando confidano che sono 10 anni d’amore meravigliosi e che si amano tantissimo ma che non è sempre rose e fiori, anzi litigano e hanno avuto problemi da risolvere ma non si sono mai lasciati, nemmeno quando erano distanti.





Così diversi e così simili ed è per questo che litigano quasi ogni giorno, per delle banalità. Federica Nargi confessa di essere precisina, di avere delle regole in casa con le bambine ma poi arriva lui che vuole stravolgere orari e tutto e a lei non va bene, alle 21:30 vuole metterle a letto. Sono davvero bellissimi e lo ripete di continuo la Toffanin.