Francesca De André: collasso a LIVE Non è la D’Urso, la fuga in ambulanza

La puntata del 29 settembre 2019 di LIVE Non è la D’Urso si è aperta con una anteprima dai contenuti davvero inattesi. Prima della sigla, Barbara D’Urso ha annunciato ai suoi telespettatori che l’attesa ospite Francesca De André è stata portata via in ambulanza a causa di un malore.

Dopo lo spazio pubblicitario e la sigla, la conduttrice è apparsa in studio sorridente per poi farsi subito seria per raccontare quanto accaduto alla sua ospite. Qui di seguito, le sue spiegazioni.

Francesca De Andrè: malore a LIVE Non è la D’Urso

Queste le parole di Barbara D’Urso circa il malore di Francesca De Andrè: “Vi ho appena fatto vedere queste immagini… All’esterno del nostro studio è andata via un’ambulanza. Ci sarebbe dovuto essere uno spazio dedicato a Francesca che doveva essere in studio con il fidanzato. Non riuscivamo ad animarla. Per privacy non vi racconto in quale ospedale la stanno portando… La nostra giornalista sta seguendo l’ambulanza, andrà in ospedale e ci dirà cosa è successo a Francesca e perché non riusciva a riprendere i sensi“.

A prendere la parola subito dopo è l’attuale fidanzato della ragazza, Giorgio Tambellini, che tranquillizza tutti i presenti in studio spiegando che molto probabilmente è semplicemente svenuta a causa del forte clima di stress che la De André sta vivendo da giorni.





E difatti, più tardi, la giornalista inviata sul posto ha spiegato che grazie all’equipe medica dell’ospedale, Francesca De André è tornata a prendere coscienza: “Si è ripresa. Sta bene e ha ricominciato a parlare grazie ai soccorsi tempestivi“. La conduttrice accetta di buon grado quanto detto dall’inviata della trasmissione, arrivando a svelare involontariamente in quale ospedale si trovasse la giovane: da Cologno Monzese era stata portata all’Ospedale San Raffaele di Milano; di fatto la struttura più vicina fra quelle presenti nella città meneghina.

In ogni caso, anche in assenza di Francesca De Andrè, Barbara D’Urso ha comunque condotto uno spazio sulla polemica lanciata in settimana dalla ragazza riguardante un presunto complotto ordito alle sue spalle che l’avrebbe fatta litigare con il suo ritrovato fidanzato Giorgio Tambellini. A rispondere delle accuse, però, è stato Tambellini presente in studio che in grande onestà ha lasciato le cose in sospeso.