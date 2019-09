Barbara d’Urso a Domenica Live sul caso Lollobrigida saluta Mara Venier e la difende dalle accuse di Rigau

Domenica scorsa nel salotto di Mara Venier è stata ospite Gina Lollobrigida che ancora una volta ha deciso di parlare in televisione delle tante accuse fatte contro di lei in questi anni. Oggi a Domenica Live, Barbara d’Urso ha ospitato in collegamento esterno Javier Rigau ( ex marito o attuale marito della Lollobrigida, dipende dalla campana che si ascolta). Il punto è il seguente: Gina Lollobrigida in Rai è andata in compagnia di Andrea Pezzolla, il suo fido collaboratore, e ancora una volta si è scagliata contro la sua famiglia, che la reputa incapace di intendere e di volere e vorrebbe difenderla dal collaboratore. E ha lanciato altre accuse contro Javier Rigau, che ha definito un impostore. Oggi lo spagnolo è stato ospite di Barbara d’Urso per ribadire concetti che conosciamo già da tempo. Ha inoltre accusato la Venier di dare spazio a Gina Lollobrigida senza però rendersi conto che in realtà l’attrice dice solo quello che vuole il suo collaboratore.

BARBARA D’URSO DIFENDE MARA VENIER DALLE ACCUSE DI RIGAU

Prima di iniziare la discussione, la d’Urso aveva salutato Mara: “Domenica scorsa Gina è stata a Domenica IN, da Mara, e colgo l’occasione per salutarla” ha detto la conduttrice di Domenica Live.

Rigau poi ha iniziato anche a mettere in discussione il programma di Rai 1. La d’Urso quindi ha difeso il lavoro di Mara Venier ricordando che Gina e Andrea Pezzolla sono andati insieme anche nei suoi programmi, questo non significa non saper fare il proprio lavoro. Barbara ha chiesto al suo ospite di rispettare il lavoro di Mara Venier che oltre a essere una sua amica è anche una stimata collega.

La pace definitiva è stata fatta? Negli ultimi mesi le due conduttrici hanno entrambe detto di non aver mai litigato, che tante delle cose dette sono state solo alimentate dai media. Sarà realmente così?