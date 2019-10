Benedetta Parodi a Vieni da me da studentessa a oggi sempre con outfit molto femmili (Foto)

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me oggi Benedetta Parodi è più bella che mai (foto). La padrona di casa nota che in ogni foto del suo passato lei non ha mai messo da parte la sua femminilità. Dai tempi dell’Università, quelli in cui collaborava con Il Giornale, si occupava di cronaca, al 2001 mentre ritirava il premio per il Tg Studio Aperto consegnato da Milly Carlucci. E’ bellissima Benedetta Parodi tacchi a spillo argento, gonna nera aderente e con spacco che mostra le sue gambe lunghe e allenate, camicia bianca, capelli lunghi luminosi e leggermente ondulati, rossetto rosso e sorriso che come sempre conquista. Tutti la ricordano in cucina ma forse non tutti ricordano che ha iniziato proprio con il telegiornale. A Studio Aperto si occupa di cronaca rosa e quando ci fu l’incidente di Lady Diana a Parigi lei aveva seguito tutta l’estate del 1997 la sua vita amorosa. Abituata a una piccola rubrica di gossip sul finire del tg si ritrovò ad aprire il telegiornale. Una gratificazione unica per lei che era molto preparata, per niente in difficoltà.

BENEDETTA PARODI IL SUO LOOK SEMPRE FEMMINILE DAL TG ALLA CUCINA

La Parodi confessa che anche in cucina era abituata a stare sempre con i tacchi, non ha mai rinunciato alla sua femminilità. E’ arrivato poi un piccolo spazio con Sanremo, altra rubrica breve ma che l’ha poi portata alla conduzione del Tg grazie a Mario Giordano, che l’ammirava anche per come si presentava.





Una foto dopo l’altro la crescita di Benedetta Parodi che continua a ridere per i suoi outfit, per gli accessori che oggi trova imbarazzanti ma in quel momento li aveva scelti con molta cura. A Vieni da me presentava il suo nuovo libro di ricette e ancora una volta sono ricette che salvano la cena, piatti pronti in 15 minuti, magari da preparare non in tuta ma perfette come lei.