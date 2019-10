La prova del cuoco oggi: puntata breve con pizza capricciosa per Elisa Isoardi

Giornata di movimenti per quello che riguarda la programmazione di Rai 1. Il 4 ottobre 2019 si celebra la festa di San Francesco e su rai 1 il pubblico della rete ha potuto assistere alle celebrazioni in diretta da Perugia della Santa Messa. A seguire i telespettatori potranno vedere una puntata speciale di A sua immagine andata in onda anche al posto di Storie Italiane. La programmazione di Rai 1 quindi è cambiata e questo significa anche che la puntata de La prova del cuoco in onda oggi 4 ottobre 2019 non sarà nella sua classica versione. La messa in onda è prevista per le 12,20 ma tutto dipenderà dalla diretta della puntata speciale di A sua immagine.

In ogni caso Elisa Isoardi tornerà in diretta dalla cucina degli studi Fabrizio Frizzi in Roma per cucinare insieme ai protagonisti della puntata. Una puntata quella del venerdì che come sempre vedrà la premiazione finale del concorrente che ha vinto il torneo e non solo. Oggi per il pubblico di Rai 1 che ama i volti noti de La prova del cuoco ci sarà anche un grande ritorno. Scopriamo quindi tutti i dettagli sulla puntata de La prova del cuoco in onda oggi 4 ottobre 2019.

LA PROVA DEL CUOCO OGGI 4 OTTOBRE 2019: PUNTATA BREVE PER ELISA ISOARDI

La puntata di venerdì 4 ottobre vedrà il grande ritorno del maitre chocolatier Guido Castagna; da sempre Guido è uno dei maestri più amati nella cucina de La prova del cuoco, speriamo ci sia il tempo per ammirare anche solo con gli occhi la sua creazione. E ancora, nella puntata del venerdì come sempre si va di pizza. Ritroveremo il “gladiatore della pizza” Marco Rufini, che svelerà i segreti di un grande classico: la pizza capricciosa. L’ultima e decisiva Gara Finale vedrà Ginevra Antonini e Luigi Pomata sfidarsi, a fianco dei concorrenti delle rispettive squadre, per decretare il vincitore della settimana, che si porterà a casa fino a 3000 euro.

Appuntamento quindi con La prova del cuoco intorno alle 12,20 su Rai 1.