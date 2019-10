Storie Italiane non va in onda, La prova del cuoco arriva in ritardo

Piccoli cambi di programmazione per Rai 1 nella giornata del 4 ottobre 2019. Oggi infatti la programmazione mattutina sarà diversa dal solito. Il pubblico di Rai 1 è abituato a vedere Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane alle 10 ma oggi il programma non andrà in onda . Al posto di Storie Italiane infatti andrà in onda su Rai 1 la Santa Messa. I telespettatori potranno quindi seguire la diretta della Santa Messa e offerta olio per la Lampada Votiva che sarà trasmessa subito dopo UnoMattina e il TG1. In diretta da Perugia la Messa andrà in onda al posto di Storie Italiane che torna quindi lunedì con una nuova puntata.

Ma questo non è il solo cambiamento di oggi 4 ottobre 2019. Infatti dopo la Santa Messa andrà in onda una puntata speciale di A Sua Immagine. In occasione della festa di San Francesco d’Assisi, motivo per il quale la Messa va in onda in diretta oggi su Rai 1, ci sarà una puntata dedicata al Santo in onda dalle 11,30 circa. La puntata inizierà subito dopo la diretta della messa e dovrebbe andare in onda fino alle 12,30 circa. Questo significa che anche La prova del cuoco cambierà per questa giornata orario. Il programma condotto da Elisa Isoardi infatti andrà in onda oggi sabato 4 ottobre 2019 intorno alle 12,20 circa, subito dopo la puntata speciale di A Sua Immagine. Trattandosi di dirette, potrebbe slittare di qualche altro minuto.

CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE DEL 4 OTTOBRE 2019 IN OCCASIONE DI SAN FRANCESCO

Storie Italiane non va in onda il 4 ottobre 2019: in diretta sarà trasmessa la messa da Perugia per San Francesco

La prova del cuoco va in onda in ritardo: il programma di Elisa Isoardi dovrebbe partire alle 12,30

Cogliamo l’occasione per fare gli auguri a tutte le persone che portano il nome di Francesca o Francesco.