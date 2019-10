Ulisse-Il piacere della scoperta stasera si va a Parigi con Maria Antonietta

Grande successo per la nuova edizione di Ulisse-Il piacere della scoperta. Settimana scorsa il programma di Rai 1 è stato il più visto della serata, Alberto Angela ha battuto l’intrattenimento offerto da Canale 5 con Amici Celebrities. Questa settimana, dopo la puntata dedicata a Leonardo da Vinci, si va invece in Francia. Una nuova puntata esclusiva dedicata ad uno dei personaggi più intriganti della storia: Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia. Nella puntata di Ulisse in onda oggi 5 ottobre 2019, si racconterà la triste parabola e la leggenda nera che la storia le ha cucito addosso.

Insieme ad Alberto Angela, si entrerà nella reggia di Versailles, dove Maria Antonietta arrivò appena quattordicenne. Vediamo nei dettagli quelle che saranno le tappe di questa puntata di Ulisse.

STASERA TORNA ULISSE IL PIACERE DELLA SCOPERTA: PUNTATA DEDICATA A MARIA ANTONIETTA

Il 16 ottobre del 1793 è un giorno fondamentale per la storia della Francia. Sta per essere uccisa una regina. Sul quel patibolo c’era Maria Antonietta Asburgo Lorena, l’ultima regina di un regno, la Francia, che stava cambiando volto per sempre.

Un salto indietro nel tempo ci porterà all’inizio della storia .Maria Teresa d’Austria, madre di Maria Antonietta, la promise in sposa al nipote di Luigi XV. Un matrimonio voluto per mettere pace tra gli Asburgo e i Borbone, nemici da sempre sui campi di battaglia europei. A Versailles, però, Maria Antonietta trovò una corte molto diversa da quella che aveva immaginato di conquistare e sognato di vivere con leggerezza. Per tutti è “l’austriaca”, incapace per ben sette anni di dare un erede al trono di Francia.

Si conosceranno i suoi nemici, su tutti la favorita di Luigi XV, Madame Du Barry, ma anche i suoi “cari amici”. A diciotto anni, infatti, durante un ballo in maschera incontrò il conte Hans Axel di Fersen. Nascerà un rapporto che negli anni non smetterà di crescere e si trasformerà in un grande amore.

La prova di quell’amore sono le lettere che la regina stessa ha scritto per il suo amato conte svedese e che Ulisse è andato a filmare negli archivi nazionali di Pierrefitte. L

Quando alle porte della Storia bussò impetuosa la Rivoluzione Francese, per lei oramai non ci sarà più scampo. I rivoluzionari, Robespierre in testa, useranno infatti Maria Antonietta come capro espiatorio di tutti i mali di Francia.

Una storia affascinante degna di essere rivissuta. Appuntamento a stasera con una nuova puntata di Ulisse su Rai 1.