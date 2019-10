Ascolti tv 6 ottobre 2019: il prime time della domenica super affollato, chi vince?

Grande attesa come sempre anche questa mattina per i dati di ascolto relativi alla prima serata della domenica. Come sarà andata la gara agli ascolti del prime time del 6 ottobre 2019? Domenica sera come sempre super affollata: su Rai 1 una nuova puntata di Imma Tataranni che domenica scorsa ha registrato ascolti eccellenti confermandosi leader del prime time; su Rai 2 una nuova puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto al secondo appuntamento con il talk della rete che sta prendendo confidenza con il pubblico. Partito con una media di 2 milioni di spettatori, visti i dati che incassava quando andava in onda su Rai 1, si può pensare che Che tempo che fa possa crescere, nonostante la concorrenza che arriva dalle altre reti. E ovviamente su Canale 5 una nuova puntata di Live-Non è la d’Urso caratterizzata anche questa settimana praticamente quasi dal nulla, con la conduttrice che riesce davvero a fare un miracolo per gestire 4 ore di diretta.

Da non sottovalutare gli ascolti di La7 con Non è l’Arena visto che Canale 5 inizia ad avere l’uno come primo numero nella media degli ascolti…E visto che la d’Urso domenica scorsa ha parlato di Live come del “talk più visto della serata” vuol dire che si confronta con Rai 2 e con La7.

ASCOLTI TV PRIMA SERATA DOMENICA 6 OTTOBRE 2019: IMMA TATARANNI VINCE ANCORA?

Imma Tataranni è quella fiction che alla Rai mancava. Un personaggio diverso ma questa volta al femminile. E’ una donna che piace alle donne il che non è semplice e che ci riporta con i piedi per terra. Tanti gli ingredienti vincenti che hanno reso la fiction molto seguita nelle prime due puntate ( anche se in calo domenica scorsa). Vedremo se anche questa settimana il pubblico avrà dato un’altra possibilità alla Scalera e a tutta la squadra.

Ecco i dati di ascolto della terza puntata di Imma Tataranni: 4.401.000 19,50% do share. La fiction di Rai 1 vince ancora.

ASCOLTI TV PRIMA SERATA DOMENICA 6 OTTOBRE 2019: CHE TEMPO CHE FA CRESCE?

Su Rai 2 Fabio Fazio riporta il suo Che tempo che fa con qualche piccola novità. Il programma resta sicuramente uno dei migliori della Rai. Bisognerà attendere che il pubblico si abitui alla nuova collocazione per sperare di incassare dati vicini almeno a quelli che si facevano un tempo.

Ecco i dati di ascolto della seconda puntata di Che tempo che fa: 7.3% di share con 1.806 milioni di spettatori

ASCOLTI TV PRIMA SERATA 6 OTTOBRE 2019: LIVE CROLLA O RESISTE?

Barbara d’Urso dedica oltre un’ora del suo programma a Panzironi il che la dice lunga sulle scelte di mediaset in questa stagione televisiva. La conduttrice fa quello che deve con il poco che ha. Fin quando sarà sufficiente? Non tutti gli anni arriva un Pamela Prati Gate…

Ecco i dati di ascolto della puntata di Live in onda ieri: il 13.3 % di share, con 2.273 milioni di spettatori per Canale 5.