Valeria Marini a Vieni da me e in studio c’è anche il suo giovane fidanzato (Foto)

Ospite di Vieni da me Valeria Marini è come sempre molto sensuale, il suo abitino mostra senza alcun problema che a lei piace mangiare e fa benissimo perché è in gran forma ma più di tutto la showgirl presenta il suo fidanzato (foto). Avevamo già visto alcune foto di Valeria Marini con il suo ultimo compagno e a sorpresa Gianluigi spunta dalle quinte. “Io ancora devo indossare il velo, il primo era una prova generale”. Il suo matrimonio con Giovanni Cottone è stato annullato dalla Sacra Rota e Valeria Marini trova il lato positivo dopo tanto dispiacere, le donazioni degli invitati alle sue nozze. C’era però un altro fidanzato fino a poco tempo fa e ricordiamo anche un quasi flirt in un programma Mediaset. Grande intesa ma nessuna passione bollente con il tentatore che in parte ha rovinato il rapporto con Patrick Baldassari durante Temptation Island Vip, parola di Valeria. “Io adesso ho un fidanzato che le cotolette le sa cucinare molto bene”. Gianluigi appare dal dietro le quinte, 36 anni ed esce dal buio, nessun problema a rispondere alle domande di Caterina Balivo e lui, il più giovane tra i fidanzati di Valeria Marini, commenta che non sono solo una coppia nella vita privata ma lavorano anche insieme.

VALERIA MARINI NON E’ MAI STATA COSI’ INNAMORATA

E’ molto innamorata la showgirl dei baci stellari, l’abbiamo vista quasi sempre fidanzata ma questa volta sembra diverso. “Adesso sono innamorata di una persona che mi sta vicino e che mi aiuta anche nel lavoro”. Confida che ha ripreso la serenità ed è davvero felice. Pierluigi è di Cosenza, non vivono insieme ma nel rispondere a queste domande Valeria suda, si emoziona, questa volta sarà davvero la storia giusta?





“Copriti che sei una mamma… Ah no!” è il commento cattivo a cui non ha potuto non rispondere sui social. “Le parole hanno un peso e scherzare sul non essere mamma è meschino” è così che ha zittito tutti ma lei tende a dimenticare, lascia spazio alle cose ben più importanti.