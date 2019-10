Danilo Brugia a Storie Italiane il suo dolore per la rottura con Alessia, la figlia di Biagio Izzo (Foto)

E’ durata tre anni la storia d’amore tra Danilo Brugia e Alessia Izzo, la figlia di Biagio Izzo, e a Storie Italiane oggi l’attore ha confidato il suo stato d’animo ma anche le sue “colpe” (foto). E’ stata Alessia a mettere la parola fine al loro legame nonostante siano genitori del piccolo Lorenzo. Brugia con Alessia aveva ritrovato la voglia di innamorarsi di nuovo dopo il matrimonio con la prima moglie, Flavia. Due figli dal precedente rapporto e di certo una situazione complicata da gestire. Danilo è un papà molto presente e ammette che la sua vita da separato deve avere reso tutto meno semplice ma non avrebbe mai immaginato che Alessia potesse lasciarlo. Nella sia vita non c’è solo il piccolo Lorenzo ma ci sono anche Emiliano e Mattia però sembrava andasse tutto bene ma a luglio la fine di un altro sogno. La sofferenza di Brugia si sente nella sua voce. Secondo lui il motivo per cui la Izzo lo ha lasciato è tutto nel suo bagaglio, le problematiche che si portava dietro dal matrimonio finito. Erano molto innamorati, entrambi: “Abbiamo un figlio insieme, Lorenzo è un bambino meraviglioso e stiamo cercando di non fargli mancare quello che merita e stiamo gestendo tutto al meglio” ma per lui questo non basta, la ama ancora.

DANILO BRUGIA PAPA’ DI TRE FIGLI MA NESSUNA STORIA D’AMORE

Danilo non pensava che arrivasse la fine di questo amore, credeva riuscissero a gestire tutto. Parla di colpe di entrambi, non punta il dito contro la sua ex compagna. Avere dei figli e un’ex moglie rende di certo tutto più difficile: “Ci siamo lasciati da luglio. Io ero già sposato, cosa di cui Alessia era a conoscenza. La vita di un uomo separato è complicato… La colpa è sempre al 50 e 50”.





Forse spera che tutto possa tornare come prima, che l’amore non sia svanito del tutto, ma continua a ripetere che è un padre di tre figli. Non ha giustamente intenzione di togliere tempo ai bambini più grandi ma forse ha capito che la serenità è importante e tutto va gestito diversamente. Speriamo di rivederli di nuovo insieme, felici