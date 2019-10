Uomini e Donne anticipazioni oggi: a chi stanno meglio i jeans?

Che cosa vedremo nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 9 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio le anticipazioni di questo nuovo appuntamento con il programma di Canale 5. Terza giornata consecutiva, stando a quelle che sono le anticipazioni, di trono over per il pubblico di Mediaset. E visto che ogni settimana c’è grande attesa per la sfilata, immaginiamo che la puntata di oggi sarà seguitissima. Le signore che partecipano al programma oggi scendono in passerella con il tema “jeans”. A chi stanno meglio i jeans? Nella filata vedremo anche Gemma Galgani ma prima di vederla in jeans ovviamente ci sarà un video sfogo nel quale la dama si scaglia contro Anna Tedesco. Tra le due signore c’è una rivalità che parte da lontano visto che da anni Gemma è convinta del fatto che Giorgio Manetti l’abbia lasciata in quanto aveva una relazione segreta con Anna. Tutte cose che la Tedesco da anni nega ma, nonostante tutto, Gemma non le crede. Non serve a nulla il fatto che il Manetti e Anna fuori dal programma non siano mai stati insieme, e che oggi Giorgio sia felicemente fidanzato con un’altra signora…La guerra continua negli studi di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: ECCO COSA VEDREMO OGGI 9 OTTOBRE 2019

Tra le due signore sono volati stracci, in particolare a un certo punto pare che Anna abbia detto che Gemma porta anche sfiga e ovviamente come potrete immaginare, la dama torinese se l’è molto presa. Nel corso della sfilata poi Gianni si è scagliato ancora una volta contro Anna dicendo che fisicamente è perfetta peccato che poi di testa non lo sia…Alle parole di Gianni sono seguite quelle di Paolo che ha raccontato un espediente legato al taxi, che ascolteremo quindi nella puntata di oggi di Uomini e Donne.

Ma ovviamente la sfilata ha provocato anche altre “liti”. Come sempre anche nella puntata di Uomini e Donne di oggi Barbara de Santi è stata protagonista contestando diversi voti arrivati dai maschietti, in particolare quelli di Armando. Chi vincerà la sfilata dedicata al tema chi sta meglio in jeans? Lo scopriremo solo oggi ma a giudicare dalle anticipazioni sembra che Pamela sia in pole per il primo posto!