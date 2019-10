Live, Karina Cascella vs Asia Argento offese e paroloni nel salotto della d’Urso

Ieri sera, domenica 13 ottobre 2019, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Immancabili nell’appuntamento con il programma di Barbara d’Urso le cinque sfere. Proprio qui, protagonista dell’ultima puntata di Live, è stata Asia Argento. La Argento è stata seduta in una delle sfere qualche puntata fa e ieri si è messa in gioco: Asia contro tutti. Ieri invece l’attrice è stata protagonista di un duro facci a faccia con Karina Cascella. Le due non se le sono mandate a dire, anzi. In particolare lo scontro si è acceso quando l’attrice ha fatto notare di non sapere chi fosse Karina e la Cascella, ha risposto per le rime.

Asia Argento contro tutti a Live: Karina Cascella la attacca ma lei si difende

Asia è stata protagonista del faccia a faccia con le 5 sfere insieme ad Alba Parietti e tra le persone che erano pronte a fare delle domande c’era appunto Karina. Karina non ha fatto in tempo ad aprire bocca che lo scontro si è accesso. “Ma chi è ‘sta donna, non so manco chi sei. Stavo parlando, tu parli di mio padre ed io non so manco chi sei” risponde la Argento mentre la Cascella le da della maleducata. L’opinionista di Live ha fatto notare che forse se Asia non avrebbe avuto un cognome così importante il suo destino sarebbe stato diverso…Karina rincara poi la dose e afferma: “La tua rinascita è stata Fabrizio Corona”.“Stai calma! Questa è proprio inferocita” risponde Asia Argento alla sferata Karina Cascella. Un momento televisivo che ha fatto molto discutere il popolo web: lo scontro tra le due continuerà ancora?

Asia Argento dalla d’Urso dopo un periodo difficile: ripartirà da un reality?

Per Asia Argento è stato un anno davvero molto complicato. Dopo essere tornata sui social network, la bella Asia Argento è tornata anche in tv con Live – Non è la d’Urso. La Argento sembra stare meglio tanto che, secondo le indiscrezioni, sarebbe pronta a ripartire proprio con un nuovo progetto lavorativo. Asia Argento potrebbe essere, infatti, una viaggiatrice di Pechino Express. Il programma andrà in onda nel 2020 eppure il nome di Asia circola già da un po’. Vi piacerebbe vedere Asia Argento chiedere passaggi e alloggio gratis?