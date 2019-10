L’intervista con Elena Santarelli a Domenica IN: una perla rara con la sua dolcissima fragilità

In un mondo della televisione sempre più affollato di inutili interviste e di inutili chiacchiericci, molto spesso urlati, trovare una perla rara come quella di questo pomeriggio è cosa rara. Parliamo dell’intervista di Mara Venier a Elena Santarelli che in tutta la sua “meravigliosa e dolcissima fragilità” questo pomeriggio ha parlato della sua battaglia al fianco di Giacomo per sconfiggere la malattia. Non solo. Grazie ai contributi arrivati nel corso dell’intervista, con i messaggi delle mamme che hanno avuto Elena al loro fianco, e quello della dottoressa che ha seguito il piccolo Giacomo, l’intervista è stata perfetta. Mara con la sua delicatezza ha cercato di far raccontare a Elena quello che magari sui social in questi anni non aveva avuto modo di dire. Ha trattato un tema delicato con sobrietà e rispetto, cosa sempre più difficile, in particolare nelle interviste in diretta.

L’INTERVISTA A ELENA SANTARELLU UNA PERLA RARA A DOMENICA IN

Ed Elena si è aperta: ha raccontato del suo libro, della sua decisione di scriverlo ma non solo. Ha spiegato che dopo più di due anni di lotta, di battaglia, di sorrisi forzati, per lei adesso è iniziato il periodo forse più complicato. Non quello più difficile, perchè per fortuna il piccolo Giacomo sta bene, ma quello complesso e pieno di nuovi ostacoli. Non si vergogna a raccontare delle sue mille difficoltà: sta facendo della terapia per affrontare i suoi mostri, per provare a tornare a essere la Elena di prima ma non è semplice. La sua vita è stata segnata da una grande paura, da una grande sofferenza. E le parole di Elena arrivano dritte al cuore. Non si possono trattenere le lacrime mentre si ascolta una mamma parlare. Perchè prima di tutto Elena è stata una mamma. Poi è stata una donna che ha anche dovuto subire accuse, offese, come se non le bastasse tutto il dolore che stava vivendo.

ELENA SANTARELLI E IL REGALO SPECIALE PER MARA VENIER A DOMENICA IN

La speranza è che l’intervista in televisione sia anche servita a far riflettere tutte le persone che in questi anni hanno puntato il dito. “Mi criticavano perchè continuavo a lavorare non rendendosi conto che quella era solo la mia second life” ha commentato la Santarelli. Ed è proprio vero: se fosse stata una commessa, nessuno le avrebbe fatto notare il fatto che continuava a lavorare anche per contribuire economicamente a un percorso non semplice anche da questo punto di vista. E invece, solo perchè lei sfilava o andava in tv, ecco gli haters scatenati. Magari una piccola percentuale di questi odiatori oggi si sarà resa conto della reale sofferenza che Elena ha vissuto.