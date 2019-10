Stasera in tv 20 ottobre 2019 Emma Tataranni – Sostituto Procuratore e Live – Non è la D’Urso

Stasera 20 ottobre 2019 su Rai 1 va in onda Imma Tataranni – Sostituto Procuratore in prima tv, mente Canale 5 propone Live – Non è la D’Urso con Barbara D’Urso. Tra i programmi tv in onda stasera anche Il Borgo dei Borghi – La grande sfida, Che tempo che fa, World War Z, Non è l’Arena con Massimo Giletti, Bruno barbieri – 4 Hotel, Nella valle della violenza e Rubio, alla ricerca del gusto perduto. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv domenica 20 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Alle 21:25 in prima tv la fiction diretta da Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Che tempo che fa. Alle 21.00 Fabio Fazio ospita e intervista John Travolta. Inoltre, in studio anche Oscar Gabriele Salvatores con Valeria Golino e Giulio Pranno – Consgliato sì – Su Rai 3 c’è Il Borgo dei Borghi – La grande sfida. Alle 20.30 la finale con Camila Raznovich

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Live – Non è la D’Urso. Alle 21.30 il sesto appuntamento con tanti ospiti e interviste. Stasera anche Enzo Ghinazzi e Morgan – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Nella valle della violenza. In prima tv alle 21:30 il film diretto da Ti West del 2016, con Ethan Hawke, John Travolta – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è World War Z. Alle 21.15 il film diretto da Marc Forster del 2013, con Brad Pitt, James Badge Dale, Matthew Fox, Mireille Enos – Consigliato sì





Su La7 c’è Non è L’Arena. Alle 20:35 un nuovo appuntamento con il talk show condotto da Massimo Giletti – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Bruno Barbieri – 4 Hotel. Alle 21:30 una puntata ambientata in Valtellina – Consigliato sì – Su Nove c’è Rubio, alla ricerca del gusto perduto. Alle 21:25 un nuovo appuntamento con chef Rubio dall’Estremo Oriente – Consigliato sì