Hoara Borselli a Vieni da me la gelosia di Walter Zenga che per lei aveva lasciato la moglie (Foto)

E’ sempre bellissima Hoara Borselli e oggi a Vieni da me non solo si è presa i complimenti di Simone Di Pasquale in un videomessaggio ma ha anche parlato con gran serenità della vecchia storia d’amore con Walter Zenga (foto). Oggi la Borselli è sposata, felice, mamma di due bambini, e tanti ricordi in tv e nella sua vita privata. E’ stata la compagna di Zenga per sette anni, era giovanissima, l’ex portiere per lei lasciò sua moglie. Non è andata avanti con il tanto desiderato “per sempre” per la gelosia di Walter, una gelosia che oggi Hoara confessa era morbosa. Se ne parla oggi nonostante siano passati tanti anni ed entrambi hanno un’altra vita significa che è finita bene, ed è così. Sorprende però quella gelosia che rivela, anche se Zenga ha fatto di tutto per riconquistarla.

WALTER ZENGA ERA GELOSISSIMO DI HOARA BORSELLI

“Era gelosissimo. Fu una grande storia, ma aveva una gelosia morbosa, dovuta alla grande differenza di età. Io avevo voglia di sperimentare, provare e sbagliare. Lui non ce la faceva a sopportare l’idea che potevo staccarmi da lui” e quando per Hoara arrivò l’offerta per una parte in Centrovetrine lui le disse di non accettare. Non credeva che sarebbe andata via, invece lei sentiva che era la sua occasione per essere indipendente.





“Mi è stato detto che si è pentito di questa cosa. Non pensava che me ne sarei andata. Mi ha cercata in tutti i modi possibili e immaginabili…”. Per lei prese anche due pagine della Gazzetta dello Sport ma ormai era troppo pardi. Racconta che l’ha sempre trattata come una regina, sapeva che la amava molto, ma è finita. Oggi non hanno rapporti ma entrambi hanno certezza che ci saranno sempre l’uno per l’altra. Tutto è iniziato con un colpo di fulmine ed è finita come forse non avevano immaginato.





Hoara Borselli a Vieni da me la gelosia di Walter Zenga che per lei aveva lasciato la moglie (Foto) ultima modifica: da