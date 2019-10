Un’amicizia speciale tra Flora Canto e Tosca D’Aquino, risate ed emozioni a Vieni da me (Foto)

Tra gli ospiti di oggi di Caterina Balivo a Vieni da me Tosca d’Aquino a cui è arrivato il videomessaggio di Flora Canto (foto). Ha molte amiche donne l’attrice campana ma con Flora Canto sembra ci sia un legame davvero speciale. E’ la compagna di Enrico Brignano a raccontarlo nel video inviato al programma. Lo ha fatto con la sua solita simpatia prendendo un po’ in giro la sua amica e se stessa ma è evidente quanto siano legate. Flora lo scorso agosto ha dovuto trascorrere più giorni in ospedale dopo avere accusato dei loro fortissimi all’addome. Quella sera in cui lei stava malissimo ha telefonato Tosca che nonostante avesse ospiti a cena ha lasciato tutto per correre da lei. Anche in quei momenti ha trovato il modo per farla ridere e la D’Aquino continua a divertirsi ascoltando l’amica che racconta tutto.

TOSCA D’AQUINO OSPITE A VIENI DA ME

Accomunate dalla recitazione ma soprattutto dall’essere vere, condividono molto della loro vita. La Canto disperata sottolinea che fanno tutto insieme, anche le vacanze, chiede alla Balivo di trattenerla un po’ ma poi sa che le mancherebbe troppo. Tosca la riempie di complimenti, è una delle sue amiche più care, anche se confessa che dovrebbe sceglierle più brutte di lei per apparire migliore, ma al cuore non si comanda.





Quella sera Tosca ha lasciato polpette, peperoni e melanzane, che Flora racconta sono molto importanti per l’amica, ed è corsa a casa sua, per aiutarla. Quante amiche avete voi che farebbero tutto questo? A Vieni da me si scopre che se Caterina Balivo spente le telecamere in tv non ha amici, ci sono Tosca D’Aquino e Flora Canto che non possono fare a meno l’una dell’altra. Non sarà gelosa Matilde Brandi, altra cara amica dell’attrice napoletana? Abitano così vicine che si parlano dal balcone e anche questo è un gossip che piace ai telespettatori.