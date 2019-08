Flora Canto lascia l’ospedale e ringrazia Enrico Brignano per esser stato al suo fianco

Pochi minuti fa sui social Flora Canto ha postato una immagine dall’ospedale dove ha passato, a giudicare dalle sue parole, gli ultimi giorni. La compagna di Enrico Brignano, che si sta preparando per il debutto nel cast di Tale e quale show 2019, ha mostrato uno scatto dal letto di ospedale e condiviso un messaggio con tutte le persone che la seguono per ringraziare chi in questo periodo è stato al suo fianco. Non ha voluto però specificare che genere di intervento ha subito anche se molti, ipotizzano, che si possa esser trattato di un ritocco estetico ( credenza anche avvalorata dal fatto che il medico citato dalla Canto nel suo post sembrerebbe essere un chirurgo estetico). In ogni caso, la bella comica, ha voluto ringraziare tutti: da chi si è presa cura di lei in questi giorni a Enrico Brignano che è stato vicino a lei e si è anche preso cura della loro bambina.

Immaginiamo, visto il tono del messaggio di Flora, che non si sia trattato di un problema grave di salute e siamo quindi felici che stia per lasciare la struttura e far ritorno a casa.

FLORA CANTO LASCIA L’OSPEDALE: IL MESSAGGIO SUI SOCIAL PER RINGRAZIARE TUTTI

Questo il messaggio di Flora sui social:

Oggi è una bella giornata.

Dopo 10 giorni..finalmente si esce. ❤️

È stata un’estate alternativa fatta di flebo ,digiuni ed un’intervento andato bene, GRAZIE A DIO.

Anche se preferivo tramonti ,mare e aperitivi🙄

Vorrei ringraziare pubblicamente il prof. BRACCI per l’amore e la pazienza con cui mi ha curato, tutti gli infermieri e infermiere che mi hanno accudito nel migliore dei modi, la mia dolce famiglia e soprattutto la mia dolce metà..che ha cercato di starmi accanto Pur compensando la mia assenza a casa.

Ti amo.. @enricobrignano

Ed ora tanto riposo per cercare di arrivare al meglio all’esperienza lavorativa che mi aspetta a Settembre 🙈quindi devo recuperare velocemente!💪🏻 se dovessi stonare in diretta non me ne vogliate..😅Ed ora finalmente mi godo la mia topolina… senza dubbio la mia migliore cura.❤️

Buona vita a tutti.😉

In bocca al lupo per la prossima avventura in tv!