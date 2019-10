Lucas Peracchi ed Eva Henger faccia a faccia a Live? Il fidanzato di Mercedesz vuole le scuse pubbliche

Nella puntata di Domenica Live in onda il 27 ottobre 2019 si è parlato ancora una volta di tutta la vicenda legata a Eva Henger e sua figlia Mercedesz. Ospite oggi in studio, oltre a Lucas Peracchi anche la sua mamma, Bonny, per rispondere alle tante accuse che Eva nelle ultime settimane ha lanciato contro suo figlio. Mamma Bonny si schiera dalla parte di Lucas e di Mercedesz e racconta di come lei abbia vissuto questo rapporto, visto che per lungo tempo Memi e suo figlio hanno trascorso i loro giorni nella sua casa. La signora parla di Lucas come di un ragazzo molto impulsivo, parla delle litigate con Mercedesz ma allontana da Lucas ogni accusa: non è una persona violenta. E che tra loro e la famiglia Henger ci fosse un bel rapporto lo testimonia anche il fatto che a Natale, la nonna di Mercedesz e lo zio che oggi prende la distanza dalla famiglia Peracchi, erano ospiti a casa loro.

Due versioni quindi che non si incontrano: quella di Eva che lancia accuse a Lucas dicendo che è stata sua figlia a raccontarle le violenze subite, e quella di Memi, del suo fidanzato e della famiglia di lui. Barbara d’Urso però vuole arrivare a un punto e per questo pensa che l’unico modo per mettere fine alla storia sia un faccia a faccia. La mamma di Lucas commenta dicendo che è stata lei tempo fa a chiedere a Eva di incontrarsi tutti per chiarire la situazione.

A LIVE-NON E’ LA D’URSO IL FACCIA A FACCIA TRA LUCAS ED EVA?

Barbara quindi lancia la sua proposta: “Domani sera come sai c’è Live-Non è la d’urso e mi farebbe piacere vederti insieme a Eva per dirvi poche cose, per fare pace perchè in questa storia lei sta male, Mercedesz sta male e anche la tua famiglia sta male.” Lucas ha risposto dicendo che vuole assolutamente fare pace per il bene di tutti, soprattutto di Mercedesz ma non può cancellare quello che è successo perchè sula sua testa adesso c’è una pesante etichetta, quella dell’uomo che picchia le donne. Per questo motivo pretende le scuse pubbliche di Eva.

Per scoprire quindi come andrà a finire il faccia a faccia non ci resta che sintonizzarci domani sera su Canale 5 per una nuova puntata di Live.