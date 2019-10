La programmazione di Rai 1 per il primo novembre 2019: cosa vedremo nel giorno di Ognissanti

Come cambia la programmazione di Rai 1 nel giorno di Ognissanti? Lo scopriamo con le ultime notizie relative alla programmazione del primo novembre 2019. I programmi di Rai 1 andranno in onda quasi tutti con delle piccole modifiche soprattutto nella fascia oraria del mattino. Vedremo Unomattina, vedremo anche Storie Italiane ma in versione ridotta. E poi spazio alla Santa Messa con lo speciale A sua immagine. Andrà in onda anche una versione ridotta de La prova del cuoco mentre nel pomeriggio la programmazione di Rai 1 per il primo novembre resta praticamente identica ( Vieni da me potrebbe andare in onda in versione registrata ma questo lo scopriremo solo nella giornata di venerdì). Vediamo quindi la programmazione completa del primo novembre.

LA PROGRAMMAZIONE DI RAI 1 PER IL PRIMO NOVEMBRE 2019

–Unomattina andrà in onda regolarmente

–Storie italiane andrà in onda dalle 10 alle alle 10,30 giusto un breve saluto da parte di Eleonora Daniele per il suo pubblico

-A seguire andrà in onda A Sua Immagine con lo speciale Ognissanti di circa mezz’ora condotto come sempre da Lorena Bianchetti

-Alle 11 andrà in onda la Santa Messa in diretta da Acireale

-Alle 11,50 torna A sua immagine speciale Ognissanti

-Alle 12 il pubblico di Rai 1 potrà ascoltare l’Angelus di Papa Francesco in mondo visione

-Alla fine dell’Angelus dovrebbe andare in onda anche un’altra parte molto breve di A sua immagine

-Alle 12,20 circa andrà in onda la puntata ridotta de La prova del cuoco

Il pomeriggio di Rai 1 la programmazione resta la stessa. Il pubblico della rete potrà vedere prima Vieni da me dopo il TG; poi andrà in onda un episodio de Il Paradiso delle signore. E ancora, torna La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano. E la serata si concluderà con L’eredità. Nell’access prime time andrà anche in onda I soliti ignoti con Amadeus.