Federica Moro a Vieni da me presenta il bellissimo marito ma anche lei è tra le più belle ex Miss Italia (Foto)

Federica Moro è lontana ormai dal mondo della televisione, la ritroviamo ospite in trasmissioni come quella di oggi e a Vieni da me ha raccontato la sua nuova vita, orgogliosa di suo marito e dei suoi affetti (foto). Ha vinto Miss Italia nel 1982 oggi ha 54 anni ma non lo dimostra davvero, è un vero spettacolo Federica Moro, è sempre stata considerata una delle più belle tra le reginette di bellezza ma lei non si rendeva conto del perché avesse tutti quei riflettori puntati addosso. Dopo il successo, mille richieste ma l’esigenza di dovere sempre apparire come una tuttologa e sempre perfetta, ha scelto di stare più vicino alla sua famiglia, alla madre, ai fratelli e da 17 anni accanto a suo marito. Si illumina quando appaiono le immagini dei suoi cari ma la Moro non vede l’ora di mostrare il suo Matteo. Una storia d’amore lunga ma si sono sposati solo due anni fa e a Caterina Balivo racconta come ha fatto a fidanzarsi con lui.

FEDERICA MORO E MATTEO DEL CARRATORE UNA COPPIA BELLISSIMA

Sono un vero spettacolo insieme, le foto rendono evidente anche la bellezza del fortunato Matteo. Sono stati amici prima di mettersi insieme, si sono conosciuti grazie a un’amica in comune ma Federica confessa che ci ha messo ben 5 anni prima di “quagliare”. “Lui è bello come il sole ed era abituato a essere corteggiato, io sono una donna…” Era sempre fidanzato ma anche Federica era fidanzata, c’è stato un momento in cui entrambi era single. L’amica in comune l’ha telefonata e le ha detto che aveva organizzato una cena, ci sarebbe stato anche Matteo e lei non poteva mancare, l’ha minacciata che altrimenti la loro amicizia sarebbe finita.

Da lì è iniziato tutto e non si sono più lasciati. La Balivo vorrebbe tanto averli insieme nel suo programma, Federica non promette, non sa se lui accetterebbe ma una cosa potrà farla, porterà le foto di Matteo in costume “perché merita”.