Debora Caprioglio a Vieni da me lascia tutti di stucco: il suo matrimonio è finito (Foto)

Debora Caprioglio ha scelto Vieni da me per un annuncio doloroso ma dato con il sorriso, con serenità (foto). La Caprioglio e suo marito si sono lasciati, ormai è un anno ma nessuno dei due ne aveva ancora parlato. Caterina Balivo non sapeva della separazione ma alla domanda sul matrimonio dell’attrice sposata da 10 anni con Angelo lei non ha mentito, ha confidato: “Io e mio marito non stiamo più insieme, le nostre strade si sono divise. Con tranquillità, con una presa di coscienza che dà serenità anche se è sempre un dolore, un fallimento”. Ha voluto aggiungere che non c’è stato nessun tradimento, nessun motivo scatenante per una crisi che ormai era lunga. Fa capire chiaramente che continuano a volersi bene ma come fratello e sorella, che a un certo hanno capito che mancava una parte importante del matrimonio.

TRA DEBORA CAPRIOGLIO E SUO MARITO NON FINIRA’ MAI L’AFFETTO

Adesso Angelo è in America, forse è meglio che stiano un po’ separati, così lontani, anche se l’addio non è stato traumatico, nessuna scenata, né traslochi fatti in fretta. Tutto è avvenuto un passio dietro l’altro. C’è una cosa che dà alla separazione un sapore meno amaro, è non solo la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta ma anche che ci saranno sempre l’uno per l’altra. Si dice spesso così ma Debora ne è convinta, sarà così anche quando ci saranno altri compagni accanto a lei o ad Angelo.





“Non viviamo più insieme e ho aspettato un annetto per metabolizzare, ma non mi va di dire bugie e dire che va tutto, anche se per certi punti di vista va tutto bene”. Ha atteso tanto per avere oggi la serenità di dirlo. A Caterina Balivo non confessa le sue lacrime e il dolore, non lo dirà mai, sono cose private ma il fallimento c’è stato, a 51 anni fa male ma la serenità e la saggezza che tira fuori sono ben più importanti.





