Detto Fatto torna su Rai 2 con nuovi tutorial: scopriamo tutto quello che accadrà questa settimana

Una nuova settimana all’insegna di Detto Fatto ha inizio! Il programma di Rai 2 non ha ancora ritrovato la platea che in passato ha seguito con affetto tutti i tutorial proposti ma ormai il capitolo ascolti è chiuso anche perchè l’intera rete in questo inizio di stagione non ha proprio brillato. Si continua quindi sulla via delle scelte fatte da settembre e si spera che pian pianino il pubblico, anche spinto dal freddo che sta arrivando in questi giorni, torni a sintonizzarsi sulla rete! Ma torniamo a noi con le anticipazioni della puntata di Detto Fatto in onda oggi 4 novembre 2019. Cosa vedremo nel programma di Bianca Guaccero nella prima puntata della settimana?E cosa vedremo poi per tutta la settimana?

DETTO FATTO ANTICIPAZIONI OGGI 4 NOVEMBRE 2019: TUTTI I TUTORIAL

Nella puntata di Detto Fatto in onda oggi 4 novembre 2019, arriverà l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina che avrà ospite nel suo spazio Gianni Fantoni. Tornerà poi l’appuntamento con il contest dedicato alla moda e al risparmio di Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus con i suoi tutorial spiega come risparmiare ma al tempo stesso come cercare di essere alla moda senza spendere molto denaro; tra i tutor, ci saranno anche il pasticcere Alessandro Capotosti e il make up artist Simone Belli.

DETTO FATTO: ECCO LA PUNTATA DEL 5 NOVEMBRE 2019

E possiamo anche daveri delle anticipazioni per la puntata di Detto Fatto in onda domani! Il 5 novembre 2019 Detto Fatto ci aspetta sempre alle 14 su Rai 2: arriverà un nuovo tutor di cucina, lo chef Roberto Di Pinto. Spazio poi al fitness e alla moda con Jill Cooper e Jo Squillo.

DETTO FATTO I TUTORIAL DEL 6 NOVEMBRE 2019

Filippo Nardi ospiterà nel suo tutorial di moda maschile Santo Verduci, cantante di sigle di cartoni animati e non mancheranno i consigli delle due esperte di economia domestica Titty e Flavia .

DETTO FATTO I TUTORIAL DEL 7 NOVEMBRE 2019

Nenella Impiglia con la sua rubrica dedicata alle scarpe, l’esperto di fitoterapia Renato Raimo e l’hair designer Salvo Filetti.

DETTO FATTO I TUTORIAL DELL’ULTIMA PUNTATA DELLA SETTIMANA 8 NOVEMBRE 2019

Tiziana Rocca sarà ospite nel tutorial dell’onicotecnica Michela May. Tra gli altri tutor, ci saranno poi Pinella Passaro con le sue spose, l’interior designer Luca Medici e una new entry: il Dott. Erik Geiger, chirurgo plastico. Presente anche questa settimana Jonathan Kashanian con il suo spazio dedicato al gossip.

Buon inizio settimana a voi con Detto Fatto: la squadra di Bianca Guaccero con Carla Gozzi, Guillermo Mariotto e Gianpaolo Gambi ci aspetta come sempre su Rai 2.

