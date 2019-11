Monica Setta a Storie Italiane: “Credevo che mio padre fosse eterno” (Foto)

Forse è un pensiero che appartiene ha molti e Monica Setta oggi a Storie Italiane lo ha esternato, l’idea che suo padre fosse eterno, che non dovesse mai andare via, che potesse farcela ancora una volta (foto). Vorrebbe raccontare tanto a Eleonora Daniele e al pubblico ma a Storie Italiane il tempo stringe e in pochi minuti parla della malattia di suo padre, di cosa le hanno lasciato la sua morte e i suoi insegnamenti. “Mio padre mi rimproverava, diceva facevo sempre tanto” ricorda Monica spiegando: “Nella mia vita sono andata sempre per eccesso e lui mi diceva di fare un po’ meno, di andare per sottrazione”. Le diceva che era una persona bellissima, che doveva fare uscire ciò che era. Pensava si potesse salvare, anche se molti anni prima aveva avuto un infarto e dopo poco un altro ancora. Proprio perché aveva superato tutto per ben due volte credeva che l’avrebbe avuto ancora accanto, invece è già un anno e un mese che non c’è più.

MONICA SETTA LA FEDE E LE GRAZIE RICEVUTE DA PADRE PIO

E’ tutto sempre riferito a suo padre, anche l’essere così devota a Padre Pio: “Ho un rapporto molto stretto con la fede e con la preghiera, sono devota a Padre Pio, mi ha fatto delle grazie importanti. Nell’89 papà sembrava morto”. In ospedale a Milano le dissero di portarlo via ma lei tutta la notte mentre lavorava al giornale continuò a piangere e pregare. “Ho chiesto a Padre Pio di lasciarmelo ancora”. Il mattino dopo il cardiologo non riusciva a spiegare il perché ma suo padre stava bene. Dopo 20 giorni un altro infarto e ancora una volta per la Setta c’è stata una grazia di Padre Pio.

Le manca il non vederlo più fisicamente ma spiega che è successa una cosa: “Quando è venuto a mancare i suoi insegnamenti sono entrati in me; forse sono diventata la persona che lui avrebbe voluto vedere in vita”.