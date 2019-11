A Domenica Live intervista esclusiva con la mamma di Nadia Toffa e non solo: le anticipazioni del 10 novembre

Come sempre dalla puntata di Pomeriggio 5 in onda il venerdì arrivano le anticipazioni di quello che accadrà a Domenica Live. Ed è sempre Barbara d’urso a svelare quelle che sono le anticipazioni, in questo caso della puntata in onda il 10 novembre 2019. Oggi la conduttrice ha rivelato che ci sarà una intervista alla quale tiene moltissimo. Si tratta di una d’urso intervista alla mamma di Nadia Toffa. E’ la prima volta che la mamma di Nadia, dopo la sua morte, sarà in tv per parlare di quelli che sono stati gli ultimi mesi di vita di sua figlia, dalla lotta contro il tumore alla voglia di portare avanti dei progetti. E probabilmente la mamma di Nadia nel salotto di Domenica Live parlerà proprio di tutte le cose che sua figlia stava progettando durante il periodo della malattia. Nadia sapeva che sarebbe morta anche se pubblicamente continuava a mostrarsi forte, la guerriera che tutti ricorderemo. La mamma di Nadia, in un recente intervento a Quarto Grado, con un video messaggio registrato in compagnia di Nuzzi, aveva spiegato che Nadia aveva molti progetti e che lei spera, con l’aiuto di altre persone, di poterli portare avanti, in memoria di sua figlia.

La d’Urso, che aveva un rapporto speciale con Nadia, si è detta molto felice ma soprattutto molto emozionata da questa intervista.

Ma chiaramente la mamma di Nadia Toffa non sarà la sola ospite della puntata di Domenica Live in onda il 10 novembre 2019.

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI: SERGIO ARCURI PRESENTA LA SUA BAMBINA

Nella puntata di Domenica Live in onda il 10 novembre, Sergio Arcuri presenterà per la prima volta in tv la sua bambina. A mostrare a tutti la piccola via social, era stata zia Manuela Arcuri. Questa volta invece saranno la sua mamma e il suo papà a presentare la piccola al pubblico di Canale 5.

A DOMENICA LIVE LA BUSTA CHOC CON DOCUMENTI FOTOGRAFICI

Ovviamente non manca la busta choc. Anche nella prossima puntata di Domenica Live ci sarà spazio per un documento choc, in questo caso si tratta di documenti fotografici. Ma di chi si tratta? La conduttrice non lo ha rivelato.

Per quello che riguarda invece il torneo di Domenica Alive, che al momento dovrebbe vedere in testa Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nei panni de La Bella e la Bestia, parteciperanno al gioco Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, con la partecipazione straordinaria della piccola Maria!

Appuntamento quindi a domenica pomeriggio con una nuova puntata di Domenica Live come sempre in diretta dalle 17,20.