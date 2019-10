Sergio Arcuri e Valentina genitori di Nicole: il benvenuto è di zia Manuela (FOTO)

Un paio di settimane fa abbiamo visto nel salotto di Storie Italiane Sergio Arcuri e la sua compagna Valentina Donazzolo. Il pancione era ormai grande e la coppia era pronta per accogliere nella loro vita la piccola Nicole. Quel giorno è arrivato! La figlia di Sergio e Valentina è nata ieri e ad annunciare a tutti l’arrivo della piccola ci ha pensato zia Manuela Arcuri, felicissima per questo lieto evento. Del resto è stata un po’ lei il Cupido della situazione. Valentina infatti era sua amica e Sergio l’aveva conosciuta proprio in una uscita insieme. Poi si erano persi di vista ma si sono ritrovati e hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra! Oggi si coccolano il frutto del loro amore! Per il matrimonio poi ci sarà tempo: come hanno infatti spiegato nel salotto di Storie Italiane ci stavano pensando ma l’arrivo di Nicole ha cambiato davvero tutto!

SERGIO ARCURI E VALENTINA DONAZZOLO GENITORI: LE PRIME FOTO

E’ stata quindi Manuea Arcuri a dare il benvenuto alla sua adorata nipotina. Lo ha fatto postando foto e video direttamente dall’ospedale mostrandoci anche per la prima volta la piccola Nicole. Che l’attrice fosse al settimo cielo per la gravidanza di suo fratello lo aveva raccontato anche Sergio nelle sue ultime interviste. Ed è proprio così: Manuela ha accolto con grandissima gioa l’arrivo di questa piccola creatura nella famiglia!

Zia Manuela nel suo profilo instagram ha mostrato la prima foto di Nicole nella sua culla d’ospedale, i palloncini, i fiori e anche la torta di benvenuto per la piccola. Una grande festa per tutta la famiglia!

Non possiamo che dare il benvenuto alla piccola Nicole facendo anche i nostri più cari auguri a Sergio e Valentina che sono diventati genitori.