Roger Garth rivela a Patrizia de Blanck che il politico con il quale esce è sposato: lei lo lascia in diretta a Pomeriggio 5

Puntata movimentata quella di Pomeriggio 5 in onda l’8 novembre 2019. Si parla, tra gli altri argomenti, anche delle panterone e non solo! Tra gli ospiti della puntata di oggi del programma di Barbara d’Urso anche Roger Garth e Patrizia de Blanck protagonisti di un simpatico siparietto. Tutto inizia quando la contessa fa un commento di disgusto in merito alle frequentazioni di Wanda Fisher che pare esca con un ragazzo di 27 anni. “Che schifo” ha commentato la De Blanck che boccia queste relazioni tra una donna molto più grande e un ragazzo giovane. A questo punto quindi il Garth in collegamento con lo studio di Canale 5 fa una rivelazione che riguarda proprio la contessa.

A POMERIGGIO 5 BOTTA E RISPOSTA TRA ROGER GARTH E LA CONTESSA DE BLANCK

L’opinionista di Canale 5 bacchetta da De Blanck e le dice che forse è meglio uscire con un ragazzo più giovane piuttosto che con un uomo sposato. “Io so che ti frequenti con un politico molto famoso ma è sposato” ha detto Roger. Queste parole sembrano aver colpito la De Black che ribatte: “Si è vero io esco, sto iniziando una frequentazione, con un politico ma non mi risulta che sia sposato.” Garth fa notare che lo sanno tutti che l’uomo in questione è sposato. E allora la De Blanck interviene: “Me lo stai dicendo tu e sai cosa rispondo se è vero, lo dico qui in diretta, la storia finisce qui, vaffanculo”.

Le rivelazioni di Garth hanno lasciato anche la conduttrice senza parole. La contessa ribadisce: “Dicono tutti che si stanno lasciando, che non ci vanno più a letto, che vivono solo sotto lo stesso tetto. Ma per me finisce qui” ha commentato la De Blanck. Poi però ha sganciato una bomba su Garth: “Ma proprio tu lanci queste rivelazioni, tu che sei stato con un cantante internazionale famosissimo?”. Peccato che questa perla della contessa sia caduta nel vuoto e non si sia approfondito il tema che sarebbe stato sicuramente interessante!

