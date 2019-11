A Domenica Live frasi choc di Floriana Secondi: “Se parlo rischio la vita” e poi minaccia la d’Urso

Doveva essere una intervista normale, pochi minuti da dedicare a Floriana Secondi ma quella a Domenica Live si è trasformata in uno scontro tra l’ex vincitrice del Grande Fratello e la d’Urso, suo malgrado. La conduttrice infatti non avrebbe immaginato di essere quasi costretta a “cacciare” la Secondi dallo studio e interrompere la sua intervista. Tutto era iniziato in modo tranquillo, anche se questo termine, quando c’è Floriana di mezzo, non è facilmente utilizzabile. La Secondi è stata ospite a Domenica Live per replicare alle parole di un uomo che dice di esser stato un suo ex e che ha pubblicato delle foto particolari sui social. Si parla di minacce, di ricatti, di scandali ma in realtà le foto mostrate non hanno nulla di scandaloso. La Secondi però sposta il livello su un altro discorso dicendo che l’uomo in questione le doveva dei soldi, che lei lo ha denunciato perchè si è inventato una serie di cose…Floriana sostiene che non stava insieme a questa persona e che ha scattato delle foto insieme a lui solo per altri motivo. Ma quando la d’Urso legge alcune parole dell’uomo in questione e viene anche citato il figlio della Secondi succede la fine del mondo. “Mio figlio non lo deve nominare se non divento cattiva, di mio figlio – tuona l’ex gieffina – questa persona sporca e lurida non deve parlare, perché se no vado fuori di testa” .

CAOS A DOMENICA LIVE CON FLORIANA SECONDI SCATENATA

Da qui la baraonda. Floriana ha iniziato dicendo che è uno [email protected], che lei ha paura perchè questa persona è protetta da gente molto potente ma che non ha nessuna intenzione di dargli visibilità. E se si parla di suo figlio lei non ci sta perchè a causa di queste foto suo figlio è stato vittima di bullismo e lei non può neppure accompagnarlo a scuola. La Secondi è una furia e quando la conduttrice le dice che c’è poco tempo e che la fa tornare in un’altra occasione si inalbera ancora di più. “Se questo continua a parlare di me o di mio figlio io vengo qui mostro video, dico cose non me ne frega niente anche se rischio la vita” ha detto la secondi. La d’Urso ha cercato di tranquillizzarla cercando di farla rasserenare ma la Secondi aveva ormai perso la bussola.

La d’Urso ha quindi invitato Floriana in un’altra occasione, dicendo che però dopo parole così tanto forti, di certo lui vorrà in qualche modo replicare. “Lui qui non deve venire, io te lo dico, se lui viene qui, io vado a replicare da un’altra parte” ha detto la Secondi chiedendo poi più volte a qualcuno di darle il telefono.

La conduttrice di Domenica Live ha quindi ribattuto, “Floriana mi stai minacciando?” la Secondi però non si è calmata anche se alla fine la conduttrice le ha promesso che sarà lei a spiegare questa situazione in un’altra puntata. “Se io lo vedo qua faccio un casino, dimmi in diretta che non lo fai venire qui se no mostro quello che ho sul telefono, tu stai facendo il suo gioco” ha concluso la Secondi infervorata…