La mamma di Nadia Toffa in lacrime a Domenica Live: “Ha combattuto e sorriso fino alla fine”

Una intervista molto toccante quella che oggi il pubblico di Domenica Live ha visto su Canale 5. La mamma di Nadia Toffa ha deciso di raccontare gli ultimi giorni di Nadia nel salotto di Barbara d’urso proprio perchè la conduttrice e la iena erano molto amiche. E ha scelto Domenica Live per mostrare le foto di Nadia, per lanciare un messaggio e per ricordare quanto sia stata forte. Anche Barbara d’Urso ha ricordato che Nadia ha lanciato un grandissimo messaggio: quello che le cure sono fondamentali, che i medici possono fare tanto. La mamma di Nadia ha commentato: “era lei che sosteneva me, era lei che incoraggiava me“.

IL TOCCANTE RICORDO DI MAMMA MARGHERITA PER NADIA TOFFA A DOMENICA LIVE

“Lei – ricorda mamma Margherita – sapeva perfettamente quello che aveva, ma mi diceva ‘vedrai mamma, non è in un brutto posto, io posso conviverci, anche se lui si dovesse ripresentare. Me l’han tolto tutto, però qualche cellulina se n’è andata, ma se si ripresenta non c’è nessun problema, posso conviverci, perché è in un posto in cui non c ‘è proprio niente e il mio cervello può funzionare benissimo”. La mamma di Nadia e Barbara hanno concordato insieme di mostrare delle foto, anche se entrambe si sono commosse vedendo il volto della iena. Mamma Margherita ha quindi ricordato: “lei ha sempre sorriso, ha sempre ringraziato Dio – svela Margherita Rebuffoni – Ha sempre detto ‘se questo è il mio destino lo accetto’ “. Lo aveva detto anche nella puntata di Quarto Grado in onda venerdì sera quando ricorda che Nadia aveva deciso di non avere figli perchè in qualche modo sentiva che non avrebbe avuto molto da vivere.

Ma nonostante questo Nadia continuava a ringraziare Dio per quello che le aveva fatto fare. Ed era convinta del fatto che dopo la morte, Dio le avrebbe dato modo di aiutare altrove chi aveva bisogno di lei.

Mamma Margherita ha anche raccontato le ultime ore di vita di Nadia: “L’ultimo giorno l’ho vista cambiata e ho detto ‘la mia bambina se ne vuole andare’ e le ho detto tesoro vola, non so come ho fatto, chi mi ha aiutato, gliel’ho sussurrato e lei se ne è andata, ma lei è qui, è sempre qui” .