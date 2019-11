Il ricordo della mamma di Nadia Toffa a Quarto Grado: “Non voleva figli, sapeva che non sarebbe invecchiata”

E’ una mamma che combatte una battaglia iniziata da sua figlia: aiutare tutte le persone che hanno bisogno, aiutare i bambini della terra dei fuochi, aiutare i bambini ammalati. E nella puntata di Quarto Grado in onda l’8 novembre 2019 la signora Margherita racconta come oggi trova la forza, dopo la morte di Nadia Toffa, per andare avanti. “E’ come se in ogni cellula del mio corpo ci fosse lei” ha spiegato la mamma di Nadia che nel suo computer ha trovato tutto quello che la conduttrice ha scritto negli ultimi mesi di vita. Ha trovato i suoi progetti, le cose da fare, ha trovato l’elenco delle persone da aiutare ed è per questo che ha creato una associazione. Vuole raccogliere fondi per aiutare le famiglie di chi combatte contro le malattie oncologiche ma anche per dare un aiuto alla ricerca, che fa tanto.

E ha proposito della malattia e di quello che Nadia ha sofferto, mamma Margherita rispondendo alle domande di Nuzzi rivela che la iena non voleva che si parlasse della sua malattia, voleva parlare di quello che poteva fare. “Lei non ha mai voluto dire che aveva un tumore al cervello perchè aveva paura che la gente pensasse che non ragionava più e invece lei ragionava e anche più di prima” ha spiegato la mamma di Nadia.

IL DOLCE RICORDO DI MAMMA MARGHERITA PER NADIA TOFFA DA QUARTO GRADO

La mamma di Nadia ha anche spiegato che nelle ultime settimane il loro legame si era davvero rafforzato anche perchè sua figlia si sentiva sola. Sapeva che il suo male non le avrebbe lasciato molto da vivere e diceva che se Dio avesse pensato che aveva ancora qualcosa da fare sulla terra l’avrebbe fatta vivere, altrimenti l’avrebbe mandata altrove.

Poi quando il conduttore ha chiesto come mai Nadia non abbia avuto dei figli Margherita rivela: “Nadia non ha mai voluto figli, diceva sempre che se ne avesse fatti sarebbero rimasti orfani, mi diceva che lei non si vedeva vecchia, sapeva che non sarebbe invecchiata. Lei se lo sentiva. Per questo correva correva sempre, sapeva che aveva poco tempo per fare le cose.“

Non poteva non scegliere lo studio di Quarto Grado per la sua prima intervista in tv la mamma di Nadia. Il venerdì sera insieme guardavano sempre la trasmissione e poi mandavano un messaggio a Gianluigi per commentare i servizi visti. Domani invece la signora Margherita sarà ospite di Domenica Live.