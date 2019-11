Antonella Clerici torna a La prova del cuoco? (Foto)

L’indiscrezione su un probabile ritorno di Antonella Clerici a La prova del cuoco (foto) è di quelle che fanno tremare il cuore ai fan della conduttrice, ai nostalgici della vecchia Prova del cuoco, ma cosa c’è di vero in tuto questo? E’ Blogo a rivelare la clamorosa indiscrezione spiegando che la conduttrice potrebbe tornare al timone del suo storico programma a settembre del 2020, la prossima edizione. Vogliamo crederci ma c’è qualcosa da chiarire perché Antonella anche a Verissimo aveva commentato che quando prende una decisione è quella e non torna indietro facilmente. Magari qualcosa è cambiato, magari qualcuno ha insistito per il suo ritorno o qualcuno ha capito i propri errori. Intanto, la diretta interessata tace, non può confermare ma non ha nemmeno interesse a smentire l’indiscrezione. C’è però un’altra diretta interessata ed è Elisa Isoardi che evita con cura di nominare la Clerici durante le sue dirette in cucina.

ANTONELLA CLERICI HA CAMBIATO IDEA O C’E’ QUALCOSA DA SVELARE?

Non c’è dubbio che gli ascolti per La prova del cuoco fossero ben più alti quando al comando c’era Antonella Clerici, ma anche Elisa Isoardi può contare su tanti fan che non vorrebbero mai lasciasse il programma del mezzogiorno. Magari alla Clerici è stato chiesto di salvare la situazione; magari visti i tanti cambiamenti in Rai alla Isoardi potrebbe interessare un altro programma.





La Clerici però aveva scelto di occuparsi di più della famiglia e lasciare la trasmissione che andava in onda tutti i giorni preferendo uno o più serali. Magari la Rai potrebbe spostare lo studio del cooking show al Nord. Queste sono tutte ipotesi, l’indiscrezione però resta ed è forte. Il palinsesto Rai del 2020 è lontano, a giugno prossimo scade il contratto di Antonella con la sua azienda e noi restiamo in attesa di saperne di più, reazioni comprese.