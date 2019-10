Antonella Clerici, la foto con Maelle è uno scatto meraviglioso rubato da Vittorio Garrone (Foto)

Antonella Clerici su Instagram continua a mostrare le immagini del matrimonio a cui ha partecipato ieri a Genova con Vittorio Garrone, le notizie in stile anni ’20, poi arriva la foto più dolce, Antonella e Maelle a casa, oggi. La domenica è il giorno dedicato al relax quando i figli durante la settimana sono impegnati con la scuola; niente lavoro e tutto segue un ritmo più lento. Tante volte Antonella a La prova del cuoco in diretta ha raccontato le sue domeniche con pranzi veloci da preparare e magari il dolce da fare con la sua bambina, per il resto tanto relax. Oggi nella casa nel bosco l’atmosfera è un po’ la stessa, la sua bambina è sempre più grande ma è sempre abbracciata alla sua mamma sul divano. Forse un film da guardare insieme, la coperta perché fuori ormai fa freddo e Vittorio Garrone che osserva quel quadro dolcissimo e scatta una foto. La conduttrice è sempre più social ed è impossibile non condividere uno scatto così bello, una foto che non ha bisogno di commenti; un semplice “Noi” scrive Antonella Clerici aggiungendo che la foto è del suo compagno e in quel noi c’è anche lui.

ANTONELLA CLERICI A CASA CON SUA FIGLIA, UNA DOMENICA DOLCISSIMA

Uno scatto rubato e l’amore di Vittorio per entrambe nel fermare nel tempo quel momento. Antonella più volte ha commentato che la sua Maelle ha un papà molto presente nella sua vita, che grazie alla nuova compagna di Eddy Martens i rapporti tra loro sono ottimi, ma adesso c’è anche Vittorio, un punto di riferimento importante.





Tantissimi i cuori e i messaggi di affetto per la Clerici. “Non c’è al mondo amore più grande di quello per i figli”, “Bellissimo momento, il più bello tra una mamma e una figlia, l’abbraccio” solo questi alcuni dei commenti alla foto in bianco e nero, tutti parlano d’amore.