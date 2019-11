Nicola Pietrangeli a Vieni da me, tra le sue storie importanti Licia Colò (Foto)

Tornate donne nella vita di Nicola Pietrangeli che ammette siano state la sua debolezza ma tra le più importanti ci sono di certo la sua ex moglie e Licia Colò (foto). Un amore che molti ricordano quello con la conduttrice che è stata legata al grande tennista per ben 8 anni. A Vieni da me lui racconta tutto con il sorriso e con la giusta leggerezza. Di Lica fa capire che è stata una storia molto importante, è ovvio con i loro 5 anni di convivenza che però fa apparire come un fatto di comodità perché abitavano a troppa distanza. Forse tutto per mascherare che quando è stato lasciato non gli ha fatto piacere. E’ sempre stato lasciato Pietrangeli, anche dalla sua ex moglie, anche dall’ultima compagna. E’ single da due mesi ma ancora non ha capito perché è stato lasciato ancora una volta, dopo quattro anni insieme. Fa sorridere ogni suo racconto e ha tanto da dire ma non rinuncia ancora oggi a essere un playboy. Un video della sua cara amica Lea Pericoli spiega perché Nicola piaccia tanti alle donne, anche alle più giovani.

LEA PERICOLI PARLA DI NICOLA PIETRANGELI, UN VERO PLAYBOY

“E’ stato un playboy e lo è anche adesso che è un magnifico signore pieno di charme che affascina tante ragazzine e ovviamente anche signore. Lui ha questa gentilezza d’animo e un modo di fare che è molto importante soprattutto per le giovani ragazze che sono abituate a essere trattate in altro modo dai ragazzi di oggi. Lui apre lo sportello della macchina, bacia la mano a una signora”. Con Lea un’amicizia che li lega da sempre, niente altro, mai nemmeno un bacio sottolinea il protagonista dell’intervista.

Poi ci sono le sue amicizie con divi come Sean Connery e i tanti aneddoti da svelare. 18 anni con sua moglie Susanna e tre figli maschi Marco, Filippo e Giorgio, forse in tanto amore e tanta vita gli è mancato avere una figlia femmina.