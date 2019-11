La tv di Natale 2019/2020: i film e cartoni Disney di Natale sulla Rai

Non poteva mancare anche quest’anno il classico appuntamento con la nostra rubrica La tv di Natale. Ormai da anni vi aggiorniamo e vi informiamo su quello che sarà il palinsesto delle reti Rai nel periodo natalizio. E in particolare, in questo articolo parleremo della programmazione di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 dedicata proprio ai film Disney che a Natale sono ricercatissimi. Il palinsesto non è ancora completo ma pian piano vi aggiorneremo con tutti i titoli di cartoni e film Disney che vedremo nelle feste di Natale e Capodanno, tra il 2019 e il 2020 quindi.

I FILM DISNEY DI NATALE IN TV: ECCO COSA VEDREMO SU RAI 1

Iniziamo da Rai 1. Il 24 dicembre andrà in onda live action di uno dei Classici Disney più apprezzati di sempre, La Bella e La Bestia. Un altro lungometraggio Disney il 26 dicembre, così come il 30, ma ancora non conosciamo i titoli dei cartoon o tv movie scelti per le due serate. Potrebbe essere Ballerina l’altro film in onda su Rai 1 nelle vacanze di Natale ma al momento non ci sono conferme in merito.

I FILM DISNEY DI NATALE IN TV: ECCO COSA VEDREMO SU RAI 2

Anche per il 2029-2020 Rai 2 sarà la rete dedicata sicuramente ai piccini con tantissime proposte per le famiglie. Al momento però non conosciamo i titoli dei cartoons e dei tv movies scelti per le serate. Possiamo però dirvi che Disney sarà ancora una volta protagonista. Vedremo infatti un cartone lunedì 23, e ancora martedì 24 e 31 dicembre, mercoledì 1° e lunedì 6 gennaio . Vi terremo aggiornati con i titoli dei film Disney scelti.

I FILM DISNEY DI NATALE IN TV: ECCO COSA VEDREMO SU RAI 3

Per il momento non ci sono titoli previsti per Rai 3 ma vi terremo aggiornati qualora ci saranno degli aggiornamenti.

Siete già pronti per godervi la tv di Natale anche in queste vacanze? Continuate a leggere le nostre rubriche dedicate proprio al Natale per scoprire tutti i titoli da non perdere nelle feste.