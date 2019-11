LIVE Non è La D’Urso: Heather Parisi svela di aver subito violenze domestiche

Ospite del primo blocco di LIVE Non è La D’Urso del 18 novembre 2019 è stata la peperina Heather Parisi. La showgirl che oramai vive da molti anni con la sua famiglia ad Hong Kong, è tornata a Milano per la solita intervista caciarona contro le cinque sfere. Eppure – colpo di scena – la showgirl ha chiesto a Barbara D’Urso di avere uno spazio più tranquillo per fare una rivelazione molto forte, anzi choc.

In seguito e in separata sede dagli opinionisti, sul divanone bianco Heather Parisi ha rivelato a Barbara D’Urso di aver subito violenze domestiche in passato. La donna però non ha voluto specificare le generalità dell’uomo che le ha messo le mani addosso; ha voluto raccontare solo la dinamica di quanto accaduto.





LIVE Non è La D’Urso: Heather Parisi ha subito violenze

“Anche io ho vissuto la violenza all’interno di una casa” – ha rivelato con non pochi patemi Heather Parisi all’interno di LIVE Non è la D’Urso – “È un argomento di cui non ho mai parlato […] È un argomento molto scomodo. Sono convinta che le donne a casa che subiscono questa violenza posso capire, e voglio dare a loro il coraggio di alzarsi e andare via di casa. Non deve essere un argomento tabù o scomodo”.

La confessione di Heather Parisi si fa sempre più sofferta: “Io mi sentivo un pugile con le mani legate. Sono stata picchiata per sette anni con le sberle, i calci e i pugni. Le parole e le minacce riuscivano a non farmi amare. Venivo minacciata… Tu sei straniera quindi crederanno a me, mi diceva. Mi chiamava gallina americana. Adesso mi sento forte e protetta”.

Il toccante segmento di conclude con un appello finale che Heather Parisi ha voluto fare alle donne vittime di queste violenze: “Voglio trasmettere questo alle donne. Dovete essere fortissime. Un giorno ho preso la borsa e sono andata via. Dovete farlo anche voi“.

L’ospitata di Heather Parisi a LIVE Non è la D’Urso si è conclusa con l’ingresso in studio del marito Umberto Maria Anzolin e dei due figli della showgirl (Elizabeth e Dylan) che hanno riportato toni allegri e festosi all’interno dello studio di Canale Cinque.