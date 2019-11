A Uomini e Donne il ballo di Tina Cipollari e Juan Luis fa infuriare Gemma Galgani

Puntata dedicata al trono over quella di Uomini e Donne del 20 novembre 2019. E come sempre Gemma Galgani protagonista! Oggi a scatenare l’ira della dama torinese è stato un ballo che Juan Luis, il nuovo corteggiatore della bella Galgani, ha concesso a Tina Cipollari. E per il pubblico c’è stato una sorta di tuffo nel passato. Ricorderete infatti che Tina, nell’ultimo periodo di permanenza di Giorgio Manetti nel trono classico, si era avvicinata a lui tanto da fomentare la Galgani che la accusava di essere innamorata del toscano. Il pubblico non ha dubbi: si sta ripetendo la stessa storia e Juan, come il gabbiano, potrebbe non essere realmente interessato a Gemma. Questo ovviamente al momento lo sa solo lui. Il cavaliere napoletano è arrivato direttamente per corteggiare la bella Galgani che sembra esser stata travolta da un colpo di fulmine. Juan ha deciso di ballare con Tina, spiegando a Gemma, come aveva fatto anche in altre occasioni che non c’era nulla di male a ballare con l’opinionista.

UOMINI E DONNE NEWS TRONO OVER: LA RABBIA DI GEMMA PER IL BALLO DI JUAN CON TINA

Ma per Gemma, che ha dato del patetico a Gianni, che si muoveva sulle note della canzone che Juan e Tina stavano ballando, questo momento non ha avuto senso. Per la Galgani poi è arrivato anche un altro colpaccio: in studio sono arrivate due signore per Juan e lui ha scelto di tenerne una per provare a conoscerla. Juan ha ribadito il suo interesse per Gemma. “E’ una persona che mi interessa e gliel’ho fatto capire in tutti i modi. Io sono venuto qui per lei ma voglio conoscere anche un’altra persona, mi voglio dare un’altra possibilità” ha detto Juan ribadendo però che il suo interesse è nei confronti della Galgani.

Gemma dice di esserci rimasta male per il fatto che Juan non abbia preso le sue difese nella discussione precedente. “Non ti devi arrabbiare così per un ballo o per delle cose così piccole” ha detto Juan.