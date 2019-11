Agostino Penna a Storie Italiane, emozioni e brividi per le sue figlie e per il successo a Tale e Quale Show (Foto)

Mille complimenti per Agostino Penna ospite oggi a Storie Italiane e sono tutti reali perché riascoltando le sue interpretazioni a Tale e Quale Show risulta tutto ancora più impressionante, davvero tale e quale, ma sono le immagini delle figlie a fare emozionare lui (foto). “Non me lo aspettavo tutto questo successo anche se auspicavo ovviamente di fare bella figura prima con me stesso e poi con il pubblico”. Su due piedi Penna riesce in un attimo a intonare Mi manchi di Fausto Leali. C’è davvero poco da dire, è così uguale all’originale. Da Fausto Leali a Lucio Dalla con il brano Caruso, i brividi non mancano anche a Storie Italiane e anche Penna prova ancora quei brividi rivedendosi. Non la ricorda l’esibizione nei panni di Dalla perché confessa che quando è entrato nell’ascensore di Tale e Quale Show non era più se stesso ma sentiva davvero di essere il grande artista scomparso, lo conosceva bene, con lui ha collaborato più volte. Eleonora Daniele continua a proporre ciò che tutti hanno visto il venerdì sera su Rai 1 ma davvero non basta mai, il talento e l’esperienza di Agostino Penna sono impressionanti e così arriva Gaetano Curreri e sono ancora brividi.

AGOSTINO PENNA SI EMOZIONA PARLANDO DELLE SUE FIGLIE

Eleonora Daniele chiede a gran voce di vedere Penna al festival di Sanremo, per lui sarebbe una grande soddisfazione e scherzando ma non troppo dice che si rende disponibile, libero da altri impegni.

Sulle note di Con te partirò di Andrea Bocelli, altra sua interpretazione, scorrono le immagini delle figlie di Agostino. Per loro ha fatto tanto, per loro ha rinunciato al sogno dell’America si legge sullo schermo ma non ne parlano, non c’è bisogno di dire altro. Per Beatrice e Francesca Romana gli occhi pieni di lacrime del loro papà dicono davvero tutto. E’ un caro amico di Tony Renis, si intuiscono le sue rinunce per amore.