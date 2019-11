Lunetta Savino a Vieni da me si commuove per il figlio e parla del suo amore a distanza (Foto)

L’attrice che abbiamo amato tantissimo nel ruolo di Cettina in Un medico in famiglia è Lunetta Savino, un’artista che abbiamo ammirato poi in tanti altri film e non solo (foto). Ospite oggi a Vieni da me la Savino ha risposto alle domande della cassettiera raccontando che il grembiule da cucina non lo indosserà più, ha sempre detto di no ai registi che glielo hanno chiesto, quello è solo legato alla fiction con Lino Banfi che per anni ha fatto parte della sua vita, un lavoro che è arrivato in un periodo difficile. Era il periodo in cui aveva avuto un figlio, lavorava in teatro ma solo con piccoli ruoli, tutti le dicevano che era molto brava ma non arrivava altro, poi la svolta. Non è molto brava in cucina, non come Cettina, ma per suo figlio che vive in Inghilterra prepara il classico pacco.

LUNETTA SAVINO NON FARMI PERDERE TEMPO

Il figlio ha 31 anni ma non sarà mai grande abbastanza per lei; vive in Inghilterra e gli fa il pacco 3 volte all’anno “perché lì non si trovano tante cose buone”. E’ creativo e tecnico nel mondo della musica, quello che crea e che scrive in inglese a Lunetta piace molto e confida che non lo dice da mamma perché è molto severa, anche se guardando le sue foto si commuove.





Dallo sport alla recitazione, la sua famiglia, la mamma che ha fatto la gavetta come lei per arrivare poi a insegnare all’Università, il divorzio da suo marito e i tanti suoi ruoli. Nel 1982 Grog che l’ha portata fino al festival di Venezia. Da un ruolo a un altro fino a Mine vaganti nel ruolo di Stefania nel 2010 e poi Felicia Impastato, unica la sua interpretazione. Tanti ricordi meravigliosi. Da domani è in scena in teatro con Non farmi perdere tempo, appuntamento al Piccolo Eliseo. Un’intervista deliziosa con la Savino che rivela anche di un nuovo amore che la porta a viaggiare spesso, lui è di Palermo, è Saverio Lodato, giornalista e scrittore esperto di mafia. Stanno insieme da 4 anni, l’ha conosciuto quando in Sicilia era sul set di Felicia Impastato, da lì non si sono più lasciati.