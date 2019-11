Il messaggio del marito di Natascia a La prova del cuoco dopo la polemica dei giorni scorsi (Foto)

Ultimi piatti da preparare oggi a La prova del cuoco per Natascia, la concorrente del peperone verde che ha suscitato polemica e commenti un po’ di tutti dopo avere ringraziato nella prima puntata il marito che geloso l’aveva fatta partecipare al programma (foto). Magari si sarà espressa male emozionata dalle telecamere, in uno studio televisivo spesso non è facile nemmeno per chi ha esperienza, immaginiamo la difficoltà di chi ci entra per la prima volta e anche in diretta. A lei e a suo marito Emiddio non devono aver fatto piacere tutte le chiacchiere sul loro conto, sul loro rapporto, sulla gelosia e il permesso dato. Oggi è il giorno dei saluti e il marito con il video messaggio a Natascia ha voluto anche chiarire il suo pensiero. Anche lui comprensibilmente emozionato, cellulare alla mano, ha inviato il suo messaggio a La prova del cuoco, alla sua compagna.

DOPO IL BALLO DI NATASCIA E LO CHEF IL DOLCE MESSAGGIO DEL MARITO

Immaginiamo che in tanti avranno pensato al marito geloso guardando la concorrente ballare felice con lo chef ma a sorpresa Elisa Isoardi ha annunciato la presenza di Emiddio. “Ciao amore mio volevo dirti che sei una persona unica, rara, speciale, che sei stata bravissima e sono veramente contento che tu hai realizzato uno dei tuoi sogni, quello di avere partecipato alla prova del cuoco. In bocca al lupo, io sono qui ti aspetto”. In lacrime Natascia per la dolce sorpresa e per le belle parole di suo marito.





Bello anche il messaggio del concorrente della squadra del pomodoro rosso che è davvero un padre meraviglioso, ha due figli che vivono con lui ed è il più grande che gli ha inviato un messaggio: “Ciao babbo non ti aspettavi questo messaggio, sono qui per dirti in bocca al lupo continua così e voglio dirti anche grazie di cuore. Grazie di esistere, di sopportarci e grazie anche di avermi trasmesso la passione per la cucina che amo. Torna presto”.