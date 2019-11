A La prova del cuoco la concorrente ringrazia il marito geloso per averla fatta partecipare al programma: la risposta di Elisa Isoardi

Nella puntata de La prova del cuoco in onda oggi è successo un episodio che non è passato inosservato e che di cui si sta molto parlando in rete in questi minuti. Nella gara, come saprete, partecipano due persone comuni che insieme agli chef cercano di portare a casa la vittoria! Oggi è iniziata una nuova settimana ed Elisa Isoardi ha fatto gli onori di casa presentando la concorrente del peperone verde. Ma proprio una delle frasi della ragazza ha fatto il giro della rete, con molti spettatori che si sono indignati. Sui social vengono ricondivisi i video di questo momento con commenti molto particolari indirizzati alla concorrente. Ma che cosa è successo?

A LA PROVA DEL CUOCO UNA CONCORRENTE RINGRAZIA IL MARITO PER AVERLE DATO IL PERMESSO DI ANDARE IN TV

La ragazza, nel presentarsi, ha rivelato di essere sposata e ha salutato ovviamente suo marito. Nulla di particolare se non fosse che la concorrente ha deciso anche di ringraziare suo marito. E anche questo non sarebbe un evento eccezionale. Il problema è che la concorrente ha accompagnato questo ringraziamento con la frase che non è passata inosservata: “Ringrazio mio marito perchè mi ha permesso di essere qui!”. Frase che ha subito fatto spalancare gli occhi a una incredula Elisa Isoardi che stentava a credere alle sue orecchie! La concorrente ha continuato, senza rendersi conto che la frase avrebbe provocato tutto questo, dicendo che suo marito è geloso per cui si è sbilanciato permettendole di essere in tv insomma!

“Eh ho capito se è geloso lui è un problema suo” ha detto Elisa Isoardi. La concorrente ha continuato a sorridere come se nulla di particolare fosse accaduto e forse non si immaginava che di lì a poco, tutti avrebbero scritto e parlato delle sue dichiarazioni.

VIDEO LA PROVA DEL CUOCO 25 NOVEMBRE 2019

Ecco il video

Immaginiamo che nella puntata di domani de La prova del cuoco si tornerà sull’argomento. Vedremo se la concorrente vorrà aggiungere qualcosa…