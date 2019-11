Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere a Verissimo si emozionano per il loro vecchio amore (Foto)

Magari in tanti non lo sapevano ma Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi sono stati una coppia, si sono amati moltissimo, come hanno ricordato emozionandosi oggi a Verissimo (foto). Una storia d’amore durata sette anni e sono tenerissimi quando dicono entrambi che pensavano fosse stata più lunga. Lavorano insieme, ancora una volta insieme sul palco perché è Luca che le ha insegnato a fare l’attrice, è lui che le ha dato la possibilità di recitare insieme quando era giovanissima. Destini incrociati, così Silvia Toffanin chiama la loro storia del passato, nessuna gelosia da parte della moglie di Barbareschi, però sottolinea che le ha chiesto prima il permesso. E’ sua figlia che invece lo tiene d’occhio, gelosa del suo papà e della sua ex fidanzata. Sono bellissimi insieme oggi a Verissimo a distanza di 30 anni dal loro grande amore.

LUCA BARBARESCHI E LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE UNA STORIA D’AMORE BELLISSIMA

Dal passato al presente per questo “Destini incrociati”. “Eravamo una bellissima coppia” ha commentato Luca. “Siamo qui a lavorare insieme, a ridere insieme, a fare gli spettacoli insieme” ha aggiunto Lucrezia sempre sorridente. Ricordano tutti gli anni in due, tutte le cose fatte uno accanto all’altra e si emozionano ma resistono alle lacrime, davvero una storia meravigliosa perché guardando le immagini di loro due insieme pensano a quanto si sono divertiti e quanto si sono amati.





Rare le ex coppie come i due attori ospiti oggi di Verissimo. Una foto in bianco e nero di quando erano fidanzati ed erano davvero felici ma Barbareschi confessa che si sono lasciati per troppo amore, ma Lucrezia ha sofferto e anche per colpa sua è andata in analisi, per la sua difficoltà del vivere con due figlie, innamorata e poi senza più Luca. “Il cielo sopra il letto” saranno insieme sul palco, ancora una volta.