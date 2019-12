A Mattino 5 è già Natale! Federica Panicucci mostra orgogliosa l’albero in studio (VIDEO)

Lo dice anche la scienza che le persone che addobbano casa per Natale in anticipo hanno un qualcosa in più e ormai, l’albero di Natale arriva sempre prima nelle case degli italiani e non solo. Fino a qualche anno fa si aspettava l’8 dicembre ma adesso, la Natale mania, invade le abitazioni con i primi freddi e c’è persino gente che prepara tutto a ottobre! Oggi il Natale è arrivato anche a Mattino 5. Lo studio di Canale 5 si prepara per le feste e una orgogliosissima Federica Panicucci questa mattina ha mostrato l’albero di Natale e tutti gli addobbi . Francesco Vecchi non poteva che scherzare con la sua collega, complimentosi con lei per il bellissimo albero argento e blu, in perfetta sintonia con i colori dello studio di Mattino 5. “Lo hai fatto tu” ha chiesto il conduttore alla sua collega. “Si questa notte” ha scherzato Federica Panicucci. Tra i due, dopo qualche scaramuccia del passato, sembra essere davvero tornato il sereno.

IL NATALE ARRIVA ANCHE NELLO STUDIO DI MATTINO 5

Francesco Vecchi ha quindi scherzato con la sua collega dicendole che è stata bravissima, squisita nella preparazione di questo bellissimo albero. “Insomma Natale si avvicina” ha detto la Panicucci mostrando orgogliosa anche il logo di Mattino 5 che si veste a festa. I due conduttori poi si sono avvicinati all’albero per mostrare che si tratta di un bell’albero di Natale alto e pieno di decorazioni. Insomma un ottimo lavoro !

Il programma di Canale 5 quest’anno dovrebbe andare in onda almeno fino a metà dicembre, vi terremo aggiornati poi con le decisioni di Mediaset relative alla programmazione per le feste.

Considerando poi che il 6 gennaio è un lunedì, si dovrebbe tornare in onda probabilmente il 7, martedì. Vedremo, noi sicuramente vi terremo aggiornati con tutte le novità in arrivo dal palinsesto natalizio di Canale 5.