Nathaly Caldonazzo a Vieni da me, la sua storia tossica con Andrea Ippoliti (Foto)

E’ diventata un po’ la paladina delle donne Nathaly Caldonazzo e lo ripete a Vieni da me parlando della storia d’amore finita con Andrea Ippoliti (foto). Una storia che definisce tossica, una fine senza rimedio di cui non è per niente pentita. E’ stata la sua delusione più grande di tutta la vita, confida Nathaly Caldonazzo, non avrebbe mai immaginato di provare una sensazione così scioccante: “Sono stata malissimo per quello che ho subito, una storia in cui hi creduto e ho rinunciato a molto di me stessa per tre anni”. Alla Balivo racconta che a Temptation Island Vip si è trovata in una realtà inaspettata: “Mi sono vergognata di essere andata lì con un compagno del genere che non si sa comportare”. Sa che un amore può finire ma lo fai a telecamere spente: “Non lo fai in quel modo urlandomi addosso e dandomi la colpa di nulla. La cosa che mi ha ferito di più è che dopo la storia è andata avanti, non è stata una ripicca ma un tradimento vero e proprio”.

NATHALY CALDONAZZO ANDREA IPPOLITI LA SUA DELUSIONE PIU’ GRANDE

Non desidera più dargli spazio, non vuole più parlare del suo ex fidanzato ma una cosa la deve dire, ha sempre sospettato che con lui sarebbe finita in un modo orribile e così è stato. Si rivolge alle donne, dice a tutte di scappare via da storie così tossiche, perché ogni donna ha diritto a ben altri uomini e non a un uomo che si comporti come Andrea.

"Il proprio compagno deve essere il primo fan. Se non c'è fiducia ma dove andiamo". Conclude dicendo di non volerne più sapere: "Quando una persona muore dentro di me è finita, non mi interessa quello che dice, qui è mancanza di stile".





