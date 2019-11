Andrea Ippoliti si confessa su DiPiù: dalle fine della storia con Zoe ai sentimenti per Nathaly Caldonazzo

Nel numero della rivista DiPiù in edicola questa settimana si potrà leggere una lunga intervista ad Andrea Ippoliti uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island VIP. L’ex fidanzato di Nathaly Caldonazzo è stato molto criticato per quello che è stato il suo atteggiamento nel viaggio dei sentimenti, in particolare per il suo avvicinamento a Zoe. Non solo per il fatto che la bella tentatrice avesse molti anni in meno di lui ma perchè Andrea, che era entrato nel reality da fidanzato, si stava spingendo molto oltre. Oggi a quasi tre mesi di distanza dalla fine di tutto, Ippoliti dice la sua dal settimanale DiPiù. Parla della sua frequentazione con Zoe, del suo rapporto inesistente con Nathaly e anche di quello che è successo con la sua ex moglie che proprio nel corso del reality aveva commentato alcuni suoi atteggiamenti.

ANDREA IPPOLITI RESTA SINGLE: FINITA LA SUA FREQUENTAZIONE CO ZOE

Ecco quanto ha dichiarato Ippoliti nella sua intervista

Con Nathaly ora non mi sento più, non vuole più saperne di me, ma spero un giorno di chiarire, perché una donna che merita tutto il mio rispetto. Anche Zoe non la frequento più, siamo usciti insieme per un periodo, ma ho capito che dentro di me deve prima andare via la figura di Nathaly. Inoltre, siamo troppo distanti per via dell’età.

E ancora:

Durante il reality con Zoe sono andato troppo oltre. Ero arrabbiato perché Nathaly aveva avuto atteggiamenti troppo confidenziali con i suoi tentatori screditando il nostro rapporto e sminuendomi. Ho perso la testa e sono finito tra le braccia di Zoe, che mi ha distratto in un momento di confusione e tristezza. Questo non è stato giusto per Nathaly, perché non meritava di essere trattata così, che ho amato profondamente. Non è stato giusto per Zoe, perché ammetto di averla frequentata in parte per ripicca. Non è stato giusto per i miei figli, perché da padre dovevo moderare i miei comportamenti, ma ero frastornato.

Ha poi parlato anche della sua ex moglie dicendo che gli aveva imposto di scegliere tra Nathaly e i suoi figli, che quindi era stato abbandonato dai ragazzi. Ma da Instagram precisa anche di non aver mai parlato del suo matrimonio come qualcosa di infernale.

Questa sett su di più. Vedendomi ingiustamente diffamato non mi resta che rispondere anche se non capisco il motivo dì tali atteggiamenti preciso altresì di non aver mai affermato (VOGLIO RECUPERARE il RAPPORTO CON NATHALY) ma è stato inserito a mia insaputa dai giornalisti così come non ho mai detto la mia vita con te era un inferno.#risposte#lemieverità #bastacattiverie #seratealternative